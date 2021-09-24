S7 Airlines для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|S7 Airlines
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108,1 Мб
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S7 Airlines - приложение, благодаря которому можно легко спланировать идеальное путешествие, включая покупку билетов, бронирование жилья, возможность взять авто на прокат, планирование живописных маршрутов, регистрация на рейс без очередей и многое другое.
Основные возможности S7 Airlines:
- Лучшие предложения на билеты S7 Airlines и партнеров по всему миру.
- Бронирование жилья: 2 млн отелей, загородных домов и апартаментов от Booking.com.
- Возможность взять авто напрокат: поиск по 900 прокатным компаниям в 160 странах с Rentalcars.
- Возможность докупить багаж, выбрать места в салоне и заказать специальное питание.
- Сохранение документов, попутчиков и платежных данных для покупки в два клика.
- Регистрация на рейс без очередей.
- Возможность пересесть в бизнес-класс и лететь с большим комфортом.
- Получение уведомлений о статусе рейса из табло и начале регистрации.
- Возможность пообщаться с оператором в чате и не тратить время на звонки.
- Уникальные маршруты в путеводителях от местных жителей.
- Программа лояльности - возможность копить мили с картой S7 Priority, чтобы потом оплачивать ими новые билеты.
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Отзывы о программе S7 Airlines
Admin
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