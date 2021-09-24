S7 Airlines для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108,1 Мб
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S7 Airlines - приложение, благодаря которому можно легко спланировать идеальное путешествие, включая покупку билетов, бронирование жилья, возможность взять авто на прокат, планирование живописных маршрутов, регистрация на рейс без очередей и многое другое.

Основные возможности S7 Airlines:

  • Лучшие предложения на билеты S7 Airlines и партнеров по всему миру.
  • Бронирование жилья: 2 млн отелей, загородных домов и апартаментов от Booking.com.
  • Возможность взять авто напрокат: поиск по 900 прокатным компаниям в 160 странах с Rentalcars.
  • Возможность докупить багаж, выбрать места в салоне и заказать специальное питание.
  • Сохранение документов, попутчиков и платежных данных для покупки в два клика.
  • Регистрация на рейс без очередей.
  • Возможность пересесть в бизнес-класс и лететь с большим комфортом.
  • Получение уведомлений о статусе рейса из табло и начале регистрации.
  • Возможность пообщаться с оператором в чате и не тратить время на звонки.
  • Уникальные маршруты в путеводителях от местных жителей.
  • Программа лояльности - возможность копить мили с картой S7 Priority, чтобы потом оплачивать ими новые билеты.
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