Glovo для Android

Glovo 5.21.1 для Android

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Описание Glovo 5.21.1 для AndroidОписание   Скачать Glovo 5.21.1 для AndroidСКАЧАТЬ (30,8 Мб) Скриншоты Glovo 5.21.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Glovo 5.21.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Glovo 5.21.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Glovo - удобное приложение, с помощью которого можно заказать доставку на дом практически любых вещей, например еды, медикаментов, цветов, алкоголя, продуктов, носков, презервативов, костюма супергероя, в общем всего чего душа пожелает.

Присутствует возможность отслеживать перемещения курьера с вашим заказом на карте, с момента размещения вами заказа до момента его доставки. Сервис работает во многих странах по всему миру, причем в некоторых из них работа осуществляется круглосуточно.

Glovo
Glovo
Glovo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Glovo

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