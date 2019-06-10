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Intel Graphics Drivers для Windows

Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068

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Описание Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068Описание   Скачать Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068СКАЧАТЬ (349,38 Мб) Скриншоты Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068Скриншоты (4)   Статистика Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068Статистика   Отзывы о Intel Graphics Drivers 26.20.100.6890 / 15.45.27.5068Отзывы (0)  
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Intel Graphics Drivers - пакет драйверов и дополнительного ПО, необходимого для корректной работы графических процессоров Intel, а также способствующего увеличению производительности в некоторых играх и приложениях.

Включает в себя следующие компоненты:

  • Intel Graphic Driver - основной графический драйвер.
  • Intel Display Audio Driver - аудио драйвер.
  • Intel Media SDK Runtime - пакет разработки для создания приложения с поддержкой аппаратного ускорения кодирования, декодирования и обработки видео.
  • Intel OpenCL Driver - пакеты драйверов и библиотек для разработки.
  • Vulkan Runtime Installer - набор библиотек для повышенной производительности в играх и приложениях, использующих API Vulkan.
  • Intel Graphics Command Center - ПО для управления различными настройками графики.
Intel Graphics Drivers
Intel Graphics Drivers
Intel Graphics Drivers
Intel Graphics Drivers
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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