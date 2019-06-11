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Спидометр GPS для Android

Спидометр GPS 3.7.53 для Android

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Описание Спидометр GPS 3.7.53 для AndroidОписание   Скачать Спидометр GPS 3.7.53 для AndroidСКАЧАТЬ (7,71 Мб) Скриншоты Спидометр GPS 3.7.53 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Спидометр GPS 3.7.53 для AndroidСтатистика   Отзывы о Спидометр GPS 3.7.53 для AndroidОтзывы (0)  
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Спидометр GPS - удобное в использовании приложение, благодаря которому можно с легкостью отслеживать скорость, расстояние, время, местоположение, а также среднюю и максимальная скорость, высота над уровнем моря и другие данные, получаемые со спутников глобального позиционирования (GPS).

Особенности приложения:

  • Возможность сохранить данные.
  • Переключение между автомобильным спидометром и велосипедным одометром.
  • Выбор единиц измерения (мили/ч, км/ч, узлы).
  • Отображение состояния спутников GPS.
  • Диаграммы скорости.
  • Отображение текущего местоположения на карте.
  • Динамическое отображение скорости в приложениях Карты.
Спидометр GPS
Спидометр GPS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыGPS
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