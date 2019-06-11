Спидометр GPS

MAPS.ME 9.0.7-Google для Android MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной HUD Speed 1.11.1 для Android HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам, Где мои дети 1.9.5 для Android Удобный в работе локатор для телефона и gps-часов, который позволяет видеть местоположение ребенка на карте в любой момент времени. Имеются уведомления когда ребенок

Яндекс.Карты 7.5 для Android Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на Яндекс.Транспорт 5.13.1 для Android Яндекс.Транспорт – с приложением вы всегда будете в курсе прибытия общественного транспорта на остановку, увидите его маршрут и через какое время он будет на RMaps 0.9.4 для Android RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с онлайновыми, так и с оффлайновыми картами. Может использовать карты Google