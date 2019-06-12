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GPS-спидометр для Android

GPS-спидометр 3.4 для Android

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Описание GPS-спидометр 3.4 для AndroidОписание   Скачать GPS-спидометр 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,22 Мб) Скриншоты GPS-спидометр 3.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика GPS-спидометр 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о GPS-спидометр 3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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GPS-спидометр - универсальное Android-приложение, объединяющее в себе функции спидометра GPS (ходьба, бег, езда на велосипеде или автомобиле) и возможность измерять пройденное расстояние. Также приложение просигнализирует в случае превышения разрешенной скорости.

Основные функции приложения:

  • Измерение текущей скорости движения.
  • Измерение пройденного расстояния.
  • Выбор единиц измерения расстояния или скорости (км или мили).
  • Настройка ограничения скорости (при превышении заданной скорости приложение уведомит вас с помощью сигнала тревоги).
  • Включение/выключение вибрации и звукового оповещения при превышении скорости.
  • Возможность изменить мелодию оповещения.
  • Изменение громкости звукового сигнала оповещения.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Наличие темной и светлой тем оформления.
GPS-спидометр
GPS-спидометр
GPS-спидометр
GPS-спидометр
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыGPS
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