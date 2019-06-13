MV Master - простой в использовании видеоредактор, с помощью которого можно буквально в три тапа по экрану своего мобильного устройства сделать из своих фотографий умопомрачительные видеоролики.

Достаточно выбрать нужную фотографию из Галереи, добавить текст, аудио дорожку и применить наиболее подходящий, по вашему усмотрению, фильтр. Результат можно тут же опубликовать в Instagram, Facebook или поделиться в WhatsApp.

Основные возможности программы: