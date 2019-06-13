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MV Master для Android

MV Master 2.4.2 для Android

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Описание MV Master 2.4.2 для AndroidОписание   Скачать MV Master 2.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (16,39 Мб) Скриншоты MV Master 2.4.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика MV Master 2.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о MV Master 2.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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MV Master - простой в использовании видеоредактор, с помощью которого можно буквально в три тапа по экрану своего мобильного устройства сделать из своих фотографий умопомрачительные видеоролики.

Достаточно выбрать нужную фотографию из Галереи, добавить текст, аудио дорожку и применить наиболее подходящий, по вашему усмотрению, фильтр. Результат можно тут же опубликовать в Instagram, Facebook или поделиться в WhatsApp.

Основные возможности программы:

  • Создание потрясающих видеоклипов из фотографий за три шага.
  • Пакетное обновление шаблонов с изначально высоким качеством.
  • Возможность сохранить готовые видеоклипы в альбом.
  • Возможность делиться результатом с друзьями в Facebook, Instagram, WhatsApp.
  • Мощные инструменты редактирования видео, позволяющие добавить текст на изображение.
MV Master
MV Master
MV Master
MV Master
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе MV Master

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