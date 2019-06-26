QR Code - бесплатный сканер QR-кодов и штрих-кодов, а также генератор QR-кодов, с помощью которого можно быстро и легко сканировать и читать все типы QR-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакт, календарь, электронную почту, местоположение, Wi-Fi и пр.

Также присутствует возможность генерировать разные типы QR-кодов, сохранять их и использовать только что созданный код.

Ключевые особенности: