QR Code для Android

QR Code 1.8.40 для Android

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Описание QR Code 1.8.40 для AndroidОписание   Скачать QR Code 1.8.40 для AndroidСКАЧАТЬ (16,3 Мб) Скриншоты QR Code 1.8.40 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика QR Code 1.8.40 для AndroidСтатистика   Отзывы о QR Code 1.8.40 для AndroidОтзывы (0)  
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QR Code - бесплатный сканер QR-кодов и штрих-кодов, а также генератор QR-кодов, с помощью которого можно быстро и легко сканировать и читать все типы QR-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакт, календарь, электронную почту, местоположение, Wi-Fi и пр.

Также присутствует возможность генерировать разные типы QR-кодов, сохранять их и использовать только что созданный код.

Ключевые особенности:

  • Сканер QR-кодов и штрих-кодов, а также генератор QR-кодов.
  • Высокая скорость декодирования QR-кода.
  • Генератор позволяет шифровать личную информацию, создавать коды для сообщений, Wi-Fi, номера телефонов, местоположения и делиться ими с друзьями.
  • Возможность создать QR-код для фрагмента текста, веб-ссылки.
  • Возможность создать QR-код из контактов или закладок.
  • Сканер штрих-кодов позволяет просматривать подробную информацию о продуктах в магазинах, супермаркетах.
  • Не требует подключения к Интернету.
  • Возможность сохранять и разделять зашифрованный код.
  • Сохранение истории созданных QR-кодов, встроенный фильтр и поиск по истории QR-сканирования.
QR Code
QR Code
QR Code
QR Code
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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