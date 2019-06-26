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QR Code 1.8.40 для Android
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QR Code - бесплатный сканер QR-кодов и штрих-кодов, а также генератор QR-кодов, с помощью которого можно быстро и легко сканировать и читать все типы QR-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакт, календарь, электронную почту, местоположение, Wi-Fi и пр.
Также присутствует возможность генерировать разные типы QR-кодов, сохранять их и использовать только что созданный код.
Ключевые особенности:
- Сканер QR-кодов и штрих-кодов, а также генератор QR-кодов.
- Высокая скорость декодирования QR-кода.
- Генератор позволяет шифровать личную информацию, создавать коды для сообщений, Wi-Fi, номера телефонов, местоположения и делиться ими с друзьями.
- Возможность создать QR-код для фрагмента текста, веб-ссылки.
- Возможность создать QR-код из контактов или закладок.
- Сканер штрих-кодов позволяет просматривать подробную информацию о продуктах в магазинах, супермаркетах.
- Не требует подключения к Интернету.
- Возможность сохранять и разделять зашифрованный код.
- Сохранение истории созданных QR-кодов, встроенный фильтр и поиск по истории QR-сканирования.
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