Payoneer - официальное мобильное приложение Payoneer, благодаря которому можно легко, быстро и безопасно управлять своими международными платежами. Присутствует возможность быстро проверить баланс карты и все транзакции, делиться с клиентами платежными реквизитами для получения средств при помощи банковского перевода и многое другое.

Приложение будет полезно предпринимателям, онлайн-продавцам, а также фрилансерам, благодаря чему они смогут получать средства от любой компании в мире быстро, безопасно и недорого.

Основные возможности приложения: