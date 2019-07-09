Payoneer для Android

Payoneer 5.0 для Android

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Описание Payoneer 5.0 для AndroidОписание   Скачать Payoneer 5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (14,76 Мб) Скриншоты Payoneer 5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Payoneer 5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Payoneer 5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Payoneer - официальное мобильное приложение Payoneer, благодаря которому можно легко, быстро и безопасно управлять своими международными платежами. Присутствует возможность быстро проверить баланс карты и все транзакции, делиться с клиентами платежными реквизитами для получения средств при помощи банковского перевода и многое другое.

Приложение будет полезно предпринимателям, онлайн-продавцам, а также фрилансерам, благодаря чему они смогут получать средства от любой компании в мире быстро, безопасно и недорого.

Основные возможности приложения:

  • Возможность быстро проверить любой валютный баланс или баланс карты, увидеть все транзакции аккаунта.
  • Возможность поделиться с клиентами платежными реквизитами для получения средств при помощи банковского перевода.
  • Уведомления о ключевых финансовых операциях, специальных предложениях и другой активности.
  • Быстрый и безопасный доступ к своим данным благодаря авторизации по отпечатку пальца.
  • Мультиязычный интерфейс.
  • Возможность получать вознаграждения за рекомендации Payoneer своим друзьям.
Payoneer
Payoneer
Payoneer
Payoneer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Payoneer

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