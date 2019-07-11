Skrill для Android

Skrill 3.13.1 для Android

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Описание Skrill 3.13.1 для AndroidОписание   Скачать Skrill 3.13.1 для AndroidСКАЧАТЬ (36,54 Мб) Скриншоты Skrill 3.13.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Skrill 3.13.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skrill 3.13.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Skrill - удобное приложение, благодаря которому можно быстро и безопасно переводить деньги напрямую пользователям данного сервиса или на банковские счета и мобильные кошельки, легко обменивать криптовалюту, а также проверять и добавлять средства на ходу.

Основные возможности:

  • Перевод и получение денежных средств в 40 валютах в 180 странах.
  • Пополнение счета с помощью карт, банковских переводов или локальных методов оплаты.
  • Оплата онлайн в букмекерских конторах, казино и покер-румах.
  • Проверка баланса и пополнение счета на ходу.
  • Круглосуточный доступ к своим средствам независимо от своего местоположения.
  • Мгновенные уведомления о транзакциях.
  • Возможность мгновенно покупать и продавать криптовалюту.
Skrill
Skrill
Skrill
Skrill
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Skrill

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