Wego для Android

Wego 6.0.1 для Android

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Описание Wego 6.0.1 для AndroidОписание   Скачать Wego 6.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (11,33 Мб) Скриншоты Wego 6.0.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Wego 6.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wego 6.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Wego - удобный сервис, позволяющий сравнивать цены на авиабилеты и отели на 700+ сайтах (включая такие популярные как Hotels.com, Booking.com, Expedia, AirAsia, Emirates и пр.), и предоставляющий информацию о более чем 400 000 отелях и сотнях авиакомпаний (включая low-cost).

Ключевые особенности приложения:

  • Поиск авиабилетов и отелей в одном приложении.
  • Самые дешевые предложения в режиме реального времени.
  • Мгновенный поиск лучшей цены по сотням ведущих сайтов (Hotels.com, Booking.com, Expedia, AirAsia, Emirates и т.д.).
  • Гибкие фильтры позволят вам минимизировать время поиска.
  • Приложение доступно на 20 языках.
Wego
Wego
Wego
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Wego

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