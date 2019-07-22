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Sweet Escapes 2.1.267 для Android
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Sweet Escapes - головломка в жанре "три в ряд" с элементами строительного симулятора. Задача игрока достаточно амбициозна - необходимо вернуть старой пекарне мировую славу, построить кафе "Мороженое", а также запустить современную кофейню. Менять элементы декора на кухнях и в залах всех своих заведений, а также украшать их снаружи, можно проходя уровни в режиме "три в ряд" с головокружительными эффектами.
В этом вам помогут живущие в городе звери с уникальными талантами, которых объединяет страсть к сладостям. Но проходя игры с комбинированием предметов и открывая собственные кондитерские, будьте осторожны – за вами пристально следит инспектор по безопасности и охране труда, которому не терпится закрыть все ваши заведения.
В головоломках с кондитерской тематикой вам встретится масса невероятно аппетитных продуктов, которые вы можете готовить, добавлять в меню и предлагать посетителям в ходе особых мероприятий, проходя для этого уровни с комбинированием предметов. Но ваши обязанности не ограничатся ролью шеф-повара: вам также нужно будет заботиться о прилегающей земле, высаживая и выращивая на ней фрукты и травы для десертов по вашим рецептам.
Особенности игры:
- Головоломки с кондитерской тематикой, изобилующие уникальными усилителями и взрывными сочетаниями!
- Режим «три в ряд»: меняйте фишки местами и выстраивайте их комбинации, строя кафе разного типа.
- Создайте виртуальную деревеньку с кафе и кондитерскими, где продаются самые вкусные десерты в мире.
- Меняйте дизайн каждого заведения, украшайте его по своему вкусу и лично подбирайте ассортимент десертов.
- Стройте новые кондитерские, меняйте дизайн уже существующих и заботливо ухаживайте за прилежащими участками земли, выращивая фрукты и травы для десертов по вашим рецептам.
- Готовьте выпечку вместе с очаровательными животными, каждое из которых обладает уникальным талантом и страстью к десертам. Соберите вокруг себя команду, которая поможет вам строить новые кондитерские и управлять ими!
- Стройте пекарни, заручившись помощью своих четвероногих друзей и не бойтесь бросить вызов чудаковатому инспектору по безопасности и охране труда с его списком нелепых требований.
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