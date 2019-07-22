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Sweet Escapes для Android

Sweet Escapes 2.1.267 для Android

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Описание Sweet Escapes 2.1.267 для AndroidОписание   Скачать Sweet Escapes 2.1.267 для AndroidСКАЧАТЬ (90,47 Мб) Скриншоты Sweet Escapes 2.1.267 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Sweet Escapes 2.1.267 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sweet Escapes 2.1.267 для AndroidОтзывы (0)  
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Sweet Escapes - головломка в жанре "три в ряд" с элементами строительного симулятора. Задача игрока достаточно амбициозна - необходимо вернуть старой пекарне мировую славу, построить кафе "Мороженое", а также запустить современную кофейню. Менять элементы декора на кухнях и в залах всех своих заведений, а также украшать их снаружи, можно проходя уровни в режиме "три в ряд" с головокружительными эффектами.

В этом вам помогут живущие в городе звери с уникальными талантами, которых объединяет страсть к сладостям. Но проходя игры с комбинированием предметов и открывая собственные кондитерские, будьте осторожны – за вами пристально следит инспектор по безопасности и охране труда, которому не терпится закрыть все ваши заведения.

В головоломках с кондитерской тематикой вам встретится масса невероятно аппетитных продуктов, которые вы можете готовить, добавлять в меню и предлагать посетителям в ходе особых мероприятий, проходя для этого уровни с комбинированием предметов. Но ваши обязанности не ограничатся ролью шеф-повара: вам также нужно будет заботиться о прилегающей земле, высаживая и выращивая на ней фрукты и травы для десертов по вашим рецептам.

Особенности игры:

  • Головоломки с кондитерской тематикой, изобилующие уникальными усилителями и взрывными сочетаниями!
  • Режим «три в ряд»: меняйте фишки местами и выстраивайте их комбинации, строя кафе разного типа.
  • Создайте виртуальную деревеньку с кафе и кондитерскими, где продаются самые вкусные десерты в мире.
  • Меняйте дизайн каждого заведения, украшайте его по своему вкусу и лично подбирайте ассортимент десертов.
  • Стройте новые кондитерские, меняйте дизайн уже существующих и заботливо ухаживайте за прилежащими участками земли, выращивая фрукты и травы для десертов по вашим рецептам.
  • Готовьте выпечку вместе с очаровательными животными, каждое из которых обладает уникальным талантом и страстью к десертам. Соберите вокруг себя команду, которая поможет вам строить новые кондитерские и управлять ими!
  • Стройте пекарни, заручившись помощью своих четвероногих друзей и не бойтесь бросить вызов чудаковатому инспектору по безопасности и охране труда с его списком нелепых требований.
Sweet Escapes
Sweet Escapes
Sweet Escapes
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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