Sweet Escapes - головломка в жанре "три в ряд" с элементами строительного симулятора. Задача игрока достаточно амбициозна - необходимо вернуть старой пекарне мировую славу, построить кафе "Мороженое", а также запустить современную кофейню. Менять элементы декора на кухнях и в залах всех своих заведений, а также украшать их снаружи, можно проходя уровни в режиме "три в ряд" с головокружительными эффектами.

В этом вам помогут живущие в городе звери с уникальными талантами, которых объединяет страсть к сладостям. Но проходя игры с комбинированием предметов и открывая собственные кондитерские, будьте осторожны – за вами пристально следит инспектор по безопасности и охране труда, которому не терпится закрыть все ваши заведения.

В головоломках с кондитерской тематикой вам встретится масса невероятно аппетитных продуктов, которые вы можете готовить, добавлять в меню и предлагать посетителям в ходе особых мероприятий, проходя для этого уровни с комбинированием предметов. Но ваши обязанности не ограничатся ролью шеф-повара: вам также нужно будет заботиться о прилегающей земле, высаживая и выращивая на ней фрукты и травы для десертов по вашим рецептам.

Особенности игры: