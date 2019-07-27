Azar-Видео-чат для Android

Azar-Видео-чат 3.42.2 для Android

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Описание Azar-Видео-чат 3.42.2 для AndroidОписание   Скачать Azar-Видео-чат 3.42.2 для AndroidСКАЧАТЬ (76,22 Мб) Скриншоты Azar-Видео-чат 3.42.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Azar-Видео-чат 3.42.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Azar-Видео-чат 3.42.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Azar-Видео-чат - чат-рулетка для Андроид, с помощью которой можно общаться в видео-чате с другими случайными пользователями и заводить друзей из более чем 190 стран. Присутствует поиск по региону и полу, возможность забанить неадекватного собеседника, управление жестами, доступны разнообразные фильтры и эффекты, работающие в реальном времени.

Ключевые особенности:

  • Общение с пользователями со всего мира через видеозвонки в реальном времени (используя 3G, 4G, Wi-Fi).
  • Возможность выбора настроек региона и пола.
  • Разнообразные стикеры с распознаванием лиц и эффекты.
  • Возможность добавлять пользователей в друзья для более удобного соединения.
  • Возможность обмениваться сообщениями и видеозвонками с друзьями.
  • Сообщения в чатах переводятся в реальном времени.
  • Защита личной информации.
Azar-Видео-чат
Azar-Видео-чат
Azar-Видео-чат
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Azar-Видео-чат

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