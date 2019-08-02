Мамба для Android

Мамба 3.101.4 для Android

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Описание Мамба 3.101.4 для AndroidОписание   Скачать Мамба 3.101.4 для AndroidСКАЧАТЬ (38,6 Мб) Скриншоты Мамба 3.101.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Мамба 3.101.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мамба 3.101.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Мамба - официальное приложение одного из самых популярных в Рунете сервиса знакомств, благодаря которому можно искать людей, общаться с ними при помощи текстовых сообщений, просматривать фотографии, дарить виртуальные подарки и многое другое.

Основные возможности:

  • Бесплатная и безопасная площадка для знакомств и общения.
  • Быстрая регистрация через Facebook, Одноклассники, Vk, Мой Мир и по номеру телефона.
  • Возможность вести прямые трансляции.
  • Возможность знакомиться и общаться с тем, кто находится рядом в данный момент.
  • Отображение людей, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня, например в районе вашей работы и рядом с домом.
  • Поиск людей в интересующих вас городах и странах.
  • Расширенные фильтры по цели знакомств (по типажу, материальному положению, образованию, семейному положению, наличию детей, сексуальным предпочтениям и т.д.).
  • Взаимные симпатии - программа подберет людей специально для вас.
Мамба
Мамба
Мамба
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Мамба

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