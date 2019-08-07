Navmii для Android

Navmii 3.7.13 для Android

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Описание Navmii 3.7.13 для AndroidОписание   Скачать Navmii 3.7.13 для AndroidСКАЧАТЬ (75,57 Мб) Скриншоты Navmii 3.7.13 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Navmii 3.7.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Navmii 3.7.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Navmii - мобильный оффлайн-навигатор, который использует бесплатные карты Open Street Map, устанавливаемые на смартфон или планшет. Таким образом вам не требуется интернет для полноценной работы навигации.

Приложение предлагает пользователям голосовую навигацию, карты высокого разрешения, встроенные поиск в Foursquare, Google и Live POI, дневной и ночной режим и пр.

Ключевые особенности:

  • голосовая навигация;
  • бесплатные пробки и дорожные события;
  • пользовательские дорожные события;
  • карты высокого разрешения;
  • возможность использование без интернет соединения;
  • встроенные поиск в Foursquare, Google и Live POI;
  • дневной и ночной режимы;
  • имногое другое...
Navmii
Navmii
Navmii
Navmii
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - GPS
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Отзывы о программе Navmii

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