Unfold для Android

Unfold 4.1.2 для Android

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Описание Unfold 4.1.2 для AndroidОписание   Скачать Unfold 4.1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (75,97 Мб) Скриншоты Unfold 4.1.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Unfold 4.1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Unfold 4.1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Unfold - удобный и простой в использовании инструмент для создания красивых и интересных сторис с минималистичными и элегантными шаблонами. Присутствует возможность создавать коллажи сторис со стилями, белыми рамками, с текстом и необычными шрифтами, с фотографиями и видео.

Особенности программы:

  • 25 шаблонов + 75 премиум-шаблонов, которые позволяют найти коллекцию, которая соответствует вашему стилю.
  • 5 шрифтов + различные инструменты для работы с текстом.
  • Поддержка фото и видео.
  • Экспорт сторис в высоком качестве и возможность делиться ими на любых платформах: Instagram, Snapchat, Facebook и VK.
  • Не нужна учетная запись.
Unfold
Unfold
Unfold
Unfold
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - Фото
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Отзывы о программе Unfold

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