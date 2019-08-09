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HUDWAY Go для Android

HUDWAY Go 3.7.7 для Android

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Описание HUDWAY Go 3.7.7 для AndroidОписание   Скачать HUDWAY Go 3.7.7 для AndroidСКАЧАТЬ (30,69 Мб) Скриншоты HUDWAY Go 3.7.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика HUDWAY Go 3.7.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о HUDWAY Go 3.7.7 для AndroidОтзывы (0)  
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HUDWAY Go - простой GPS-навигатор для ежедневных поездок в автомобиле по городу, в котором пользователю предлагаются все необходимые функции, включая бесплатные карты OpenStreetMap, голосовая навигация, поиск адресов и POI, а также возможность работы в режиме проекционного дисплея (HUD).

Ключевые особенности приложения:

  • Интуитивные 3D карты.
  • Голосовая навигация.
  • Выбор места назначения долгим нажатием на карте.
  • Поиск адресов и POI.
  • Альтернативные маршруты.
  • Можно ехать без интернета сразу после старта маршрута.
  • Если вы свернете с маршрута, приложение перестроит его автоматически.
  • Можно использовать в режиме обычного навигатора со стандартной картой.
  • Также работает в режиме проекционного дисплея (HUD).
  • Показывает информацию о поездке: расчетное время прибытия, пройденное расстояние, направление следующего маневра, скорость и т.д.
  • Работает на картах OpenStreetMap.
HUDWAY Go
HUDWAY Go
HUDWAY Go
HUDWAY Go
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS
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Отзывы о программе HUDWAY Go

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