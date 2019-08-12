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Шпагат за 30 Дней для Android

Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для Android

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Описание Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (8,32 Мб) Скриншоты Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шпагат за 30 Дней 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Шпагат за 30 Дней - эффективное приложение, которое предлагает пользователю пошаговые упражнения, позволяющие при любом уровне подготовки сесть на полный шпагат.

Присутствуют детальные и наглядные отчеты, ежедневные напоминания о тренировках, голосовые и видео подсказки, а также детальные описания. Сочетание статических и динамических упражнений на шпагат помогает эффективно повысить гибкость и быстро достигнуть положительных результатов.

Особенности приложения:

  • Шпагат для любого уровня подготовки, шпагат для начинающих, шпагат для мужчин, шпагат для женщин, шпагат для детей.
  • Пошаговые инструкции для выполнения шпагата при любом уровне физической подготовки.
  • Эффективная формула, помогающая быстро достичь результатов.
  • Программа тренировок на 30 дней.
  • Возможность составить свой собственный план тренировок.
  • Простые инструкции, наглядные анимации и видеоруководство.
  • Автоматическая запись прогресса.
  • Растяжка всех мышц, чтобы сесть на шпагат и обрести максимальную гибкость.
Шпагат за 30 Дней
Шпагат за 30 Дней
Шпагат за 30 Дней
Шпагат за 30 Дней
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Шпагат за 30 Дней

Admin

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