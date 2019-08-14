MZCookiesView для Windows

MZCookiesView 1.57

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Описание MZCookiesView 1.57Описание   Скачать MZCookiesView 1.57СКАЧАТЬ (49 Кб) Скриншоты MZCookiesView 1.57Скриншоты (2)   Статистика MZCookiesView 1.57Статистика   Отзывы о MZCookiesView 1.57Отзывы (0)  
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MZCookiesView - альтернатива стандартному внутреннему средству просмотра файлов cookie браузеров Netscape и Mozilla. Программа отображает список всех файлов cookie, сохраненных браузером и позволяет легко удалять ненужные файлы cookie.

Для каждого файла cookie отображается следующая информация: Имя хоста, Путь, Имя, Значение, Защищенный (Да / Нет), Файл cookie только HTTP (Да / Нет), Время последнего доступа, Время создания, Время истечения. Присутствует возможность экспортировать куки в текстовый файл или в файл формата csv/html/xml.

Программа не требует инсталляции.

MZCookiesView
MZCookiesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе MZCookiesView

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