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Simple Unrar для Android

Simple Unrar 2.6.3 для Android

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Описание Simple Unrar 2.6.3 для AndroidОписание   Скачать Simple Unrar 2.6.3 для AndroidСКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты Simple Unrar 2.6.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Simple Unrar 2.6.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple Unrar 2.6.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple Unrar - функциональное приложение для извлечения rar архивов (в том числе многотомных архивов и защищенных паролем). Присутствует возможность просмотра файлов в архиве, просмотр информации о RAR файле, поддержка испорченных/поврежденных файлов, работа с большими архивами (более 2 Гб), поддержка unicode и многое другое.

Ключевые возможности приложения:

  • Извлечение RAR файлов.
  • Просмотр информации о RAR файле.
  • Извлечение защищенных паролем RAR файлов.
  • Извлечение многотомных RAR архивов.
  • Просмотр файлов в архиве.
  • Извлечение выбранных файлов из архива.
  • Извлечение файлов в выбранную папку.
  • Минималистичный файловый браузер.
  • Запрос в случае существования файла (Возможные варианты - Да (Заменить), Нет, Все, Никогда, Переименовать, Переименовать все)
  • Просмотр RAR комментариев, если есть.
  • Поддерживает испорченные/поврежденные файлы.
  • Поддержка юникод.
  • Поддержка больших файлов (более 2 Гб).
  • Функции поиска.
  • Открытие/Извлечение RAR прямо из вложений электронной почты.
  • Поддержка Zip формата (экспериментально)
  • Поддержка Rar версии 5.
Simple Unrar
Simple Unrar
Simple Unrar
Simple Unrar
Статус программы Бесплатная
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