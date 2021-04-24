ZArchiver для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 157 | Статистика
Размер:4,79 Мб
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ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах. В более широком смысле можно сказать, что ZArchiver - это целый менеджер архивов, который сочетает в себе поддержку множества форматов, удобную работу, высокую скорость упаковки/распаковки и функциональный интуитивно понятный интерфейс.

Приложение позволяет создавать архивы в популярных форматах 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar. А вот распаковывать и просматривать приложение может намного больше: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, xz, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, arc (freearc).

Кроме того, ZArchiver может создавать и распаковывать архивы с паролем, а также и многотомные архивы: 7z, rar (только распаковка). Удобно, что добавлять и удалять файлы в архивах можно прямо в упакованном виде (для zip, 7z, tar, apk, mtz). Поддерживается функция частичного извлечения и просмотра файлов из архива, открытие прикрепленных к письмам архивов и другие полезные возможности.

Основные особенности программы:

  • Поддержка многопоточной работы, что выгодно для многоядерных процессоров.
  • Поддержка кодировки UTF-8 - отсутствует искажение русских названий файлов в архиве.
  • Удобный выбор файлов - достаточно просто нажимать на значки файлов и они будут выделяться.
  • Подробная информация о файле - тип, размер, дата последнего изменения и MD5 хеш.

В целом, ZArchiver станет действительно хорошим выбором для работы с архивами, позволив вам полностью управлять запакованными данными.

Что нового в ZArchiver 0.9.5?
  • исправлены ошибки
  • расширена поддержка Android 11
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