ZArchiver для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZDevs
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 157 | Статистика
|Размер:
|4,79 Мб
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ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах. В более широком смысле можно сказать, что ZArchiver - это целый менеджер архивов, который сочетает в себе поддержку множества форматов, удобную работу, высокую скорость упаковки/распаковки и функциональный интуитивно понятный интерфейс.
Приложение позволяет создавать архивы в популярных форматах 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar. А вот распаковывать и просматривать приложение может намного больше: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, xz, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, arc (freearc).
Кроме того, ZArchiver может создавать и распаковывать архивы с паролем, а также и многотомные архивы: 7z, rar (только распаковка). Удобно, что добавлять и удалять файлы в архивах можно прямо в упакованном виде (для zip, 7z, tar, apk, mtz). Поддерживается функция частичного извлечения и просмотра файлов из архива, открытие прикрепленных к письмам архивов и другие полезные возможности.
Основные особенности программы:
- Поддержка многопоточной работы, что выгодно для многоядерных процессоров.
- Поддержка кодировки UTF-8 - отсутствует искажение русских названий файлов в архиве.
- Удобный выбор файлов - достаточно просто нажимать на значки файлов и они будут выделяться.
- Подробная информация о файле - тип, размер, дата последнего изменения и MD5 хеш.
В целом, ZArchiver станет действительно хорошим выбором для работы с архивами, позволив вам полностью управлять запакованными данными.
- исправлены ошибки
- расширена поддержка Android 11
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