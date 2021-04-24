ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах. В более широком смысле можно сказать, что ZArchiver - это целый менеджер архивов, который сочетает в себе поддержку множества форматов, удобную работу, высокую скорость упаковки/распаковки и функциональный интуитивно понятный интерфейс.

Приложение позволяет создавать архивы в популярных форматах 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, tar. А вот распаковывать и просматривать приложение может намного больше: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, xz, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, arc (freearc).

Кроме того, ZArchiver может создавать и распаковывать архивы с паролем, а также и многотомные архивы: 7z, rar (только распаковка). Удобно, что добавлять и удалять файлы в архивах можно прямо в упакованном виде (для zip, 7z, tar, apk, mtz). Поддерживается функция частичного извлечения и просмотра файлов из архива, открытие прикрепленных к письмам архивов и другие полезные возможности.

Основные особенности программы:

Поддержка многопоточной работы, что выгодно для многоядерных процессоров.

Поддержка кодировки UTF-8 - отсутствует искажение русских названий файлов в архиве.

Удобный выбор файлов - достаточно просто нажимать на значки файлов и они будут выделяться.

Подробная информация о файле - тип, размер, дата последнего изменения и MD5 хеш.

В целом, ZArchiver станет действительно хорошим выбором для работы с архивами, позволив вам полностью управлять запакованными данными.