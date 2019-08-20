7Zipper для Android

7Zipper 3.10.45 для Android

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Описание 7Zipper 3.10.45 для AndroidОписание   Скачать 7Zipper 3.10.45 для AndroidСКАЧАТЬ (12,85 Мб) Скриншоты 7Zipper 3.10.45 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика 7Zipper 3.10.45 для AndroidСтатистика   Отзывы о 7Zipper 3.10.45 для AndroidОтзывы (0)  
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7Zipper - полезное приложение для вашего Android устройства, которое объединяет в себе функции мощного архиватора, и файлового менеджера. Присутствует возможность работы с архивами 7z, ZIP, просмотр изображений, встроенный диспетчер задач, функция очистки кэша, FTP-клиент, Hex-Viewer и многое другое.

Ключевые функции:

  • Мульти-выбор и режим перетаскивания.
  • Копирование, перемещение, вставка, открытие, переименование, удаление (файлов, папок).
  • Работа с архивами 7z, ZIP.
  • Статистика использования SDCard.
  • Удаление и резервное копирование приложений.
  • Распаковка zip, alz, egg, tar, tar.gz, tar.bz2, gz, bz2, rar, jar, 7z, lzh, поддержка разделенных ZIP архивов.
  • Просмотр изображений (поддержка анимаций формата GIF), текста, SWF (Flash) и комиксов.
  • Функция очистки кэша.
  • Информация о системе (процессор, память, батарея, сеть и т.д.).
  • Диспетчер задач.
  • FTP-клиент и FTP-сервер.
  • HTTP-сервер.
  • Hex-Viewer.
  • Root Explorer.
  • Управление запуском приложений.
  • Редактор изображений.
  • Текстовый редактор.
  • Рисовалка.
  • Memo виджет (заметки и даты).
  • Сравнение папок.
  • Передача файлов (через WiFi).
  • Определение цвета (RAL, RGB, HEX).
  • и многое другое...
7Zipper
7Zipper
7Zipper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы - Работа с файлами
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Отзывы о программе 7Zipper

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