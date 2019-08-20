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7Zipper 3.10.45 для Android
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7Zipper - полезное приложение для вашего Android устройства, которое объединяет в себе функции мощного архиватора, и файлового менеджера. Присутствует возможность работы с архивами 7z, ZIP, просмотр изображений, встроенный диспетчер задач, функция очистки кэша, FTP-клиент, Hex-Viewer и многое другое.
Ключевые функции:
- Мульти-выбор и режим перетаскивания.
- Копирование, перемещение, вставка, открытие, переименование, удаление (файлов, папок).
- Работа с архивами 7z, ZIP.
- Статистика использования SDCard.
- Удаление и резервное копирование приложений.
- Распаковка zip, alz, egg, tar, tar.gz, tar.bz2, gz, bz2, rar, jar, 7z, lzh, поддержка разделенных ZIP архивов.
- Просмотр изображений (поддержка анимаций формата GIF), текста, SWF (Flash) и комиксов.
- Функция очистки кэша.
- Информация о системе (процессор, память, батарея, сеть и т.д.).
- Диспетчер задач.
- FTP-клиент и FTP-сервер.
- HTTP-сервер.
- Hex-Viewer.
- Root Explorer.
- Управление запуском приложений.
- Редактор изображений.
- Текстовый редактор.
- Рисовалка.
- Memo виджет (заметки и даты).
- Сравнение папок.
- Передача файлов (через WiFi).
- Определение цвета (RAL, RGB, HEX).
- и многое другое...
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