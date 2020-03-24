WinZip - удобный архиватор для Android, с помощью которого можно создавать файлы Zip и Zipx, извлекать файлы из архивов, шифровать, открывать файлы Zip, Zipx, 7z, RAR или LHA, отправлять большие файлы по электронной почте, а также делиться ими в Dropbox и Google Drive.
Ключевые особенности:
Распаковка и просмотр наиболее распространенных типов файлов, включая: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif и др.
Подключение напрямую к своей учетной записи Dropbox и Google Drive, чтобы архивировать, распаковывать и обмениваться файлами.
Возможность заархивировать файлы облачного хранилища.
Возможность отправлять или копировать ссылки на файлы в "облаке".
Распаковка основных форматов файлов, включая ZIP, Zipx, RAR, 7z и LHA, одним касанием.
Сжатие и отправка по электронной почте больших файлов, фотографий и видео.
Zip и обмениваться фотографиями и видео с вашего устройства
Доступ к музыкальным файлам на вашем устройстве и сохранения их в облачных аккаунтах.
Защита архивов с помощью мощного 128- или 256-битного шифрования AES.
Возможность открывать и сохранять вложения электронной почты в подключенные учетные записи облачного хранилища.