WinZip для Android

WinZip 5.1.3 для Android

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Описание WinZip 5.1.3 для AndroidОписание   Скачать WinZip 5.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (32,09 Мб) Скриншоты WinZip 5.1.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика WinZip 5.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о WinZip 5.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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WinZip - удобный архиватор для Android, с помощью которого можно создавать файлы Zip и Zipx, извлекать файлы из архивов, шифровать, открывать файлы Zip, Zipx, 7z, RAR или LHA, отправлять большие файлы по электронной почте, а также делиться ими в Dropbox и Google Drive.

Ключевые особенности:

  • Распаковка и просмотр наиболее распространенных типов файлов, включая: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif и др.
  • Подключение напрямую к своей учетной записи Dropbox и Google Drive, чтобы архивировать, распаковывать и обмениваться файлами.
  • Возможность заархивировать файлы облачного хранилища.
  • Возможность отправлять или копировать ссылки на файлы в "облаке".
  • Распаковка основных форматов файлов, включая ZIP, Zipx, RAR, 7z и LHA, одним касанием.
  • Сжатие и отправка по электронной почте больших файлов, фотографий и видео.
  • Zip и обмениваться фотографиями и видео с вашего устройства
  • Доступ к музыкальным файлам на вашем устройстве и сохранения их в облачных аккаунтах.
  • Защита архивов с помощью мощного 128- или 256-битного шифрования AES.
  • Возможность открывать и сохранять вложения электронной почты в подключенные учетные записи облачного хранилища.
  • Просмотр изображений в Zip-архивах.
WinZip
WinZip
WinZip
WinZip
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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