Zip Extractor - это удобное приложение для сжатия и распаковки файлов множества форматов. С его помощью вы можете легко создавать Zip-архивы и извлекать содержимое из них. Программа отличается простотой в использовании и высокой производительностью, что делает её незаменимым инструментом для работы с архивами.

Приложение позволяет быстро сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы в удобный для передачи формат Zip, а также извлекать данные из архивов ZIP и RAR. Используя усовершенствованный алгоритм сжатия, Zip Extractor обеспечивает высокую степень сжатия, что помогает экономить место на устройстве. Встроенная функция защиты паролем позволяет безопасно архивировать и распаковывать конфиденциальные файлы.

Основные возможности приложения Zip Extractor:

Быстрое и простое сжатие и распаковка файлов различных форматов.

Поддержка архивов ZIP и RAR.

Возможность сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы.

Высокая степень сжатия благодаря усовершенствованному алгоритму.

Экономия места на устройстве за счёт уменьшения размера файлов.

Защита данных с помощью паролей.

Поддержка извлечения файлов с сохранением качества исходного содержимого.

Простой и интуитивно понятный интерфейс.

Доступ к различным типам файлов, включая DOCX, XLSX, PPTX, PDF, PNG, JPG, MP3, MP4, APK, TXT и т. д.

Сжатие файлов в формат Zip всего за 2 секунды.

Возможность сжимать множество разных файлов одновременно.

Надёжная защита документов при сжатии с установкой пароля.

Работа без необходимости подключения к Интернету.

Сохранение структуры файлов при сжатии и уменьшении их размера.

В целом, Zip Extractor - это мощный инструмент для создания и управления Zip-архивами на вашем устройстве. Приложение поддерживает более 20 форматов файлов, обеспечивая удобное сжатие и извлечение данных.