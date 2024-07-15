Zip Extractor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TarrySoft
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21 Мб
|СКАЧАТЬ
Zip Extractor - это удобное приложение для сжатия и распаковки файлов множества форматов. С его помощью вы можете легко создавать Zip-архивы и извлекать содержимое из них. Программа отличается простотой в использовании и высокой производительностью, что делает её незаменимым инструментом для работы с архивами.
Приложение позволяет быстро сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы в удобный для передачи формат Zip, а также извлекать данные из архивов ZIP и RAR. Используя усовершенствованный алгоритм сжатия, Zip Extractor обеспечивает высокую степень сжатия, что помогает экономить место на устройстве. Встроенная функция защиты паролем позволяет безопасно архивировать и распаковывать конфиденциальные файлы.
Основные возможности приложения Zip Extractor:
- Быстрое и простое сжатие и распаковка файлов различных форматов.
- Поддержка архивов ZIP и RAR.
- Возможность сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы.
- Высокая степень сжатия благодаря усовершенствованному алгоритму.
- Экономия места на устройстве за счёт уменьшения размера файлов.
- Защита данных с помощью паролей.
- Поддержка извлечения файлов с сохранением качества исходного содержимого.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Доступ к различным типам файлов, включая DOCX, XLSX, PPTX, PDF, PNG, JPG, MP3, MP4, APK, TXT и т. д.
- Сжатие файлов в формат Zip всего за 2 секунды.
- Возможность сжимать множество разных файлов одновременно.
- Надёжная защита документов при сжатии с установкой пароля.
- Работа без необходимости подключения к Интернету.
- Сохранение структуры файлов при сжатии и уменьшении их размера.
В целом, Zip Extractor - это мощный инструмент для создания и управления Zip-архивами на вашем устройстве. Приложение поддерживает более 20 форматов файлов, обеспечивая удобное сжатие и извлечение данных.
RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP...
Мощный архиватор для мобильных Android-устройств, который позволяет распаковывать все...
Удобное Android-приложение, сочетающее в себе функции архиватора и файлового менеджера....
Бесплатная Android-утилита для извлечения rar архивов, с возможностью работы с многотомными,...
ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах...
Бесплатный архиватор для Android, который поддерживает все наиболее распространенные...
Отзывы о программе Zip Extractor
Admin
Отзывов о программе Zip Extractor 3.3.0 пока нет, можете добавить...