Zip Extractor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21 Мб
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Zip Extractor - это удобное приложение для сжатия и распаковки файлов множества форматов. С его помощью вы можете легко создавать Zip-архивы и извлекать содержимое из них. Программа отличается простотой в использовании и высокой производительностью, что делает её незаменимым инструментом для работы с архивами.

Приложение позволяет быстро сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы в удобный для передачи формат Zip, а также извлекать данные из архивов ZIP и RAR. Используя усовершенствованный алгоритм сжатия, Zip Extractor обеспечивает высокую степень сжатия, что помогает экономить место на устройстве. Встроенная функция защиты паролем позволяет безопасно архивировать и распаковывать конфиденциальные файлы.

Основные возможности приложения Zip Extractor:

  • Быстрое и простое сжатие и распаковка файлов различных форматов.
  • Поддержка архивов ZIP и RAR.
  • Возможность сжимать документы, изображения, аудио и видеофайлы.
  • Высокая степень сжатия благодаря усовершенствованному алгоритму.
  • Экономия места на устройстве за счёт уменьшения размера файлов.
  • Защита данных с помощью паролей.
  • Поддержка извлечения файлов с сохранением качества исходного содержимого.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Доступ к различным типам файлов, включая DOCX, XLSX, PPTX, PDF, PNG, JPG, MP3, MP4, APK, TXT и т. д.
  • Сжатие файлов в формат Zip всего за 2 секунды.
  • Возможность сжимать множество разных файлов одновременно.
  • Надёжная защита документов при сжатии с установкой пароля.
  • Работа без необходимости подключения к Интернету.
  • Сохранение структуры файлов при сжатии и уменьшении их размера.

В целом, Zip Extractor - это мощный инструмент для создания и управления Zip-архивами на вашем устройстве. Приложение поддерживает более 20 форматов файлов, обеспечивая удобное сжатие и извлечение данных.

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