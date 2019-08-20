ConfigureDefender - утилита для просмотра и тонкой настройки важных параметров встроенного антивируса в ОС Microsoft Windows 10 (Windows Defender), для изменения которых обычно приходится редактировать реестр, использовать специализированные команды PowerShell (cmdlets - командлеты) или групповые политики.

С помощью данного инструмента можно буквально в несколько кликов изменять различные параметры безопасности операционной системы, без необходимости тратить время на их поиск и редактирование вручную.

Пользователь может применить один из трех предустановленных профилей защиты: Default, High и Max (в этом случае блокируется вся подозрительная активность). После изменения настроек компьютер необходимо перезагрузить.