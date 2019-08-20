ConfigureDefender для Windows

ConfigureDefender 2.0.0.1

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Описание ConfigureDefender 2.0.0.1Описание   Скачать ConfigureDefender 2.0.0.1СКАЧАТЬ (62 Кб) Скриншоты ConfigureDefender 2.0.0.1Скриншоты (3)   Статистика ConfigureDefender 2.0.0.1Статистика   Отзывы о ConfigureDefender 2.0.0.1Отзывы (0)  
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ConfigureDefender - утилита для просмотра и тонкой настройки важных параметров встроенного антивируса в ОС Microsoft Windows 10 (Windows Defender), для изменения которых обычно приходится редактировать реестр, использовать специализированные команды PowerShell (cmdlets - командлеты) или групповые политики.

С помощью данного инструмента можно буквально в несколько кликов изменять различные параметры безопасности операционной системы, без необходимости тратить время на их поиск и редактирование вручную.

Пользователь может применить один из трех предустановленных профилей защиты: Default, High и Max (в этом случае блокируется вся подозрительная активность). После изменения настроек компьютер необходимо перезагрузить.

ConfigureDefender
ConfigureDefender
ConfigureDefender
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Антивирусы
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Отзывы о программе ConfigureDefender

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