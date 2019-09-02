Дни рождения 3.2.3 для Android
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей
SleepTimer 2.3.4 для Android
SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку
Drink Water 1.1.0 для Android
Отслеживайте Ваше потребление воды. Присутствуют ежедневные напоминания о принятии воды, подсчет ежедневного объема выпитой воды, статистика потребления воды за
Interval Timer 1.2.5 для Android
Простой в работе интервальный таймер, который станет незаменимым помощником для любителей высокоинтенсивного интервального тренинга (ВИИТ, Табата и т.п.). Можно
Ultimate Stopwatch & Timer 6.0.5 для Android
Ultimate Stopwatch & Timer - секундомер и таймер обратного отсчета для Android-смартфонов и планшетов. Позволяет использовать смартфон в качестве таймера с точностью
Water Drink Reminder 4.23.224 для Android
Вы употребляете достаточно воды, или же забываете регулярно пить воду? Благодаря настраиваемым автоматическим уведомлениям вы будете поддерживать необходимый, именно