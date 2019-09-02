WeNote - простая и лёгкая в использовании программа, с помощью которой можно быстро создавать заметки, списки задач, напоминания и календарные события.

Для защиты конфиденциальной информации присутствует возможность блокировать доступ к заметкам и задачам с помощью PIN, графического ключа или пароля. Может работать оффлайн, даже без интернет-соединения.

Ключевые особенности приложения: