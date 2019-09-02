WeNote для Android

WeNote 2.08 для Android

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Описание WeNote 2.08 для AndroidОписание   Скачать WeNote 2.08 для AndroidСКАЧАТЬ (11,19 Мб) Скриншоты WeNote 2.08 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика WeNote 2.08 для AndroidСтатистика   Отзывы о WeNote 2.08 для AndroidОтзывы (0)  
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WeNote - простая и лёгкая в использовании программа, с помощью которой можно быстро создавать заметки, списки задач, напоминания и календарные события.

Для защиты конфиденциальной информации присутствует возможность блокировать доступ к заметкам и задачам с помощью PIN, графического ключа или пароля. Может работать оффлайн, даже без интернет-соединения.

Ключевые особенности приложения:

  • Создание заметок и задач.
  • Настройка с помощью ярлыков и цвета.
  • Картинки в качестве приложений.
  • Блокировка заметок и задач с помощью PIN, ключа или текста.
  • 2 разных шрифта.
  • 3 разных размера шрифта.
  • 4 разных темы.
  • 5 разных видов.
  • 6 различных типов сортировки.
  • 12 вариантов расцветки.
  • Напоминания и календарь.
  • Поддержка лунного календаря.
  • Расширенное напоминание. Может повторяться ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно, удобно настраивается.
  • Копирование.
  • Двойное нажатие для редактирования.
  • Безопасная синхронизация с диском Google.
  • Локальное резервное копирование и восстановление.
  • Возможность делиться заметками и приложениями к ним через email, СМС, социальные сети и мессенджеры.
  • Получение заметок и приложений из других программ.
  • Плавное переключение между заметками и задачами.
  • Функция быстрого поиска.
  • Виджет-стикер на домашнем экране.
WeNote
WeNote
WeNote
WeNote
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы - Заметки от руки
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Отзывы о программе WeNote

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