ХрапЛаб - инновационное в своем роде приложение, которое измеряет и отслеживает храп и помогает найти эффективные способы его уменьшения.

Приложение очень удобно в использовании: просто запустите ХрапЛаб рядом с постелью, пока вы спите, а утром программа отобразит оценку храпа - когда и как громко вы храпите, а также сможете прослушать выбранные фрагменты.

Кроме того приложение позволяет регистрировать и отслеживать факторы образа жизни и любые средства от храпа, чтобы вы могли видеть, как они влияют на ваш храп. Программа может быть полезна в медицинских консультациях при исследовании нарушений сна, таких как апноэ во сне.