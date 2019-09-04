ХрапЛаб для Android

ХрапЛаб 2.4.7 для Android

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Описание ХрапЛаб 2.4.7 для AndroidОписание   Скачать ХрапЛаб 2.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (30,43 Мб) Скриншоты ХрапЛаб 2.4.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ХрапЛаб 2.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о ХрапЛаб 2.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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ХрапЛаб - инновационное в своем роде приложение, которое измеряет и отслеживает храп и помогает найти эффективные способы его уменьшения.

Приложение очень удобно в использовании: просто запустите ХрапЛаб рядом с постелью, пока вы спите, а утром программа отобразит оценку храпа - когда и как громко вы храпите, а также сможете прослушать выбранные фрагменты.

Кроме того приложение позволяет регистрировать и отслеживать факторы образа жизни и любые средства от храпа, чтобы вы могли видеть, как они влияют на ваш храп. Программа может быть полезна в медицинских консультациях при исследовании нарушений сна, таких как апноэ во сне.

ХрапЛаб
ХрапЛаб
ХрапЛаб
ХрапЛаб
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе ХрапЛаб

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