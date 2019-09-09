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Видео компрессор для Android

Видео компрессор 1.1.38 для Android

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Описание Видео компрессор 1.1.38 для AndroidОписание   Скачать Видео компрессор 1.1.38 для AndroidСКАЧАТЬ (4,34 Мб) Скриншоты Видео компрессор 1.1.38 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Видео компрессор 1.1.38 для AndroidСтатистика   Отзывы о Видео компрессор 1.1.38 для AndroidОтзывы (0)  
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Видео компрессор - бесплатный инструмент для быстрого сжатия видео и фотографий. Присутствует возможность быстро сжимать MP4-файлы, вырезать видео фрагменты, извлекать MP3-аудио с видео и пр. Также доступно пакетное сжатие фотографий.

Особенности приложения:

  • Простота в использовании.
  • Сжатие видео с высоким, нормальным, низким качеством видео.
  • Возможность вырезать и сжимать видео.
  • Возможность извлекать MP3-файл из видео.
  • Возможность использовать аппаратный кодек для быстрого сжатия.
  • Возможность поделиться видео.
  • Пакетное сжатие фотографий.
Видео компрессор
Видео компрессор
Видео компрессор
Видео компрессор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Видео компрессор

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