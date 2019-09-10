PowerToys для Windows

PowerToys 0.11.0

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Описание PowerToys 0.11.0Описание   Скачать PowerToys 0.11.0СКАЧАТЬ (2,92 Мб) Скриншоты PowerToys 0.11.0Скриншоты (2)   Статистика PowerToys 0.11.0Статистика   Отзывы о PowerToys 0.11.0Отзывы (0)  
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PowerToys - набор полезных утилит от корпорации Microsoft для настройки и оптимизации работы с ОС Windows 10. На данный момент борка включает в себя лишь две утилиты, но в дальнейшем разработчики планируют расширять перечень доступных инструментов.

Приложение включает в себя:

Windows Shortcut Guide (советчик по быстрым клавишам Windows), который напоминает доступные в ОС сочетания «горячих» клавиш, что позволяет ускорить выполнение ряда операций. Для доступа к этому инструменту необходимо удерживать клавишу Windows нажатой более одной секунды.

FancyZones (оконный менеджер) даёт возможность создавать заранее сконфигурированные рабочие зоны и передавать в них приложения, что позволяет более удобно работать с несколькими программами на одном экране. Вызов данной утилиты осуществляется одновременным нажатием кнопок Windows + `(тильда).

PowerToys
PowerToys
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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