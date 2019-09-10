PowerToys - набор полезных утилит от корпорации Microsoft для настройки и оптимизации работы с ОС Windows 10. На данный момент борка включает в себя лишь две утилиты, но в дальнейшем разработчики планируют расширять перечень доступных инструментов.

Приложение включает в себя:

Windows Shortcut Guide (советчик по быстрым клавишам Windows), который напоминает доступные в ОС сочетания «горячих» клавиш, что позволяет ускорить выполнение ряда операций. Для доступа к этому инструменту необходимо удерживать клавишу Windows нажатой более одной секунды.

FancyZones (оконный менеджер) даёт возможность создавать заранее сконфигурированные рабочие зоны и передавать в них приложения, что позволяет более удобно работать с несколькими программами на одном экране. Вызов данной утилиты осуществляется одновременным нажатием кнопок Windows + `(тильда).