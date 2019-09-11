Google Go для Android

Google Go 1.10.207732807 для Android

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Описание Google Go 1.10.207732807 для AndroidОписание   Скачать Google Go 1.10.207732807 для AndroidСКАЧАТЬ (5,36 Мб) Скриншоты Google Go 1.10.207732807 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Go 1.10.207732807 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Go 1.10.207732807 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Go - утилита от всем известного интернет-гиганта, которая представляет собой облегченный и ускоренный поиск, позволяющий экономить до 40 % трафика.

Приложение будет полезно в первую очередь владельцам слабых мобильных устройств, обладающих малым количеством памяти или с медленно работающим Интернетом. Программа занимает на устройстве всего лишь 7 МБ.

Основные возможности:

  • Экономьте время с подсказками для популярных тем и запросов, или просто спрашивайте о том, что вам интересно.
  • Просите Google читать вслух. Слушайте любые сайты, следя за чтением по выделенным словам.
  • Легко и быстро открывайте любимые приложения и сайты, картинки, видео и информацию о важных вещах прямо из приложения.
  • Узнавайте о популярных темах нажатием кнопки "Поиск".
  • Поиск лучших изображений и анимированных картинок для ваших чатов ("Картинки" или "GIF").
  • Легко переключайте языки. Выберите второй язык, чтобы смотреть результаты поиска на нем.
Google Go
Google Go
Google Go
Google Go
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google Go

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Отзывов о программе Google Go 1.10.207732807 для Android пока нет, можете добавить...

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