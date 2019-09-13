Сбербанк Онлайн 8.6.0 для Android Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка Monobank 1.22.5 для Android Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает

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