Paymaster для Android

Paymaster 4.1 для Android

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Описание Paymaster 4.1 для AndroidОписание   Скачать Paymaster 4.1 для AndroidСКАЧАТЬ (27,64 Мб) Скриншоты Paymaster 4.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Paymaster 4.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Paymaster 4.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Paymaster - это персональная бухгалтерия и финансовый помощник, который автоматизирует ведение списка расходов и контроль бюджета, благодаря которому Вы всегда будете знать сколько у вас в кошельке, на карте и в банке, сколько должны вы и сколько вам.

Ключевые особенности:

  • Автоматическое создание транзакций из SMS от банков и уведомлений Google Pay.
  • Голосовой ввод.
  • Создание транзакций по расписанию.
  • Расщепление транзакций.
  • Счета и транзакции в 170 валютах.
  • Учет долгов.
  • Планирование и контроль личного бюджета и уведомления о превышении бюджетов.
  • Анализ расходов и доходов с помощью удобных графиков.
  • Возможность вести совместный учет с другими пользователями.
  • Отслеживание изменения курса валют и уведомления об их изменении.
  • Защита своих данных с помощью входа по паролю или отпечатку пальца.
  • Поддержка резервного копирования.
Paymaster
Paymaster
Paymaster
Paymaster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Paymaster

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