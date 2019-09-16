Alibaba.com для Android

Alibaba.com 6.22.2 для Android

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Описание Alibaba.com 6.22.2 для AndroidОписание   Скачать Alibaba.com 6.22.2 для AndroidСКАЧАТЬ (48,4 Мб) Скриншоты Alibaba.com 6.22.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Alibaba.com 6.22.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alibaba.com 6.22.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Alibaba.com - приложение, которое предоставляет удобный и быстрый доступ к огромной базе товаров и надежных поставщиков. Присутствует возможность отправлять заявки и общаться с парнёрами, имеется множество сервисов для безопасных и удобных покупок, таких как "Торговая Гарантия", а также удобная система платежей с поддержкой оплаты кредитной картой или банковским платежом.

Возможности:

  • Быстрый поиск среди миллионов товаров и поставщиков.
  • Персональные рекомендации, основанные на личных предпочтениях.
  • Оставка запросов на покупку с помощью текста, изображения или голосового сообщения.
  • Возможность добавлять понравившиеся товары или поставщиков в Избранное.
  • Доступны групповые чаты и обмен визитками прямо в чате.
  • Просмотр истории действий.
  • Защита платежа с помощью "Торговой Гарантии".
  • Языковая поддержка теперь доступна для английского, русского и испанского языков.
  • Возможность делиться с друзьями в Facebook, Twitter, Google+ и других соц. сетях.
Alibaba.com
Alibaba.com
Alibaba.com
Alibaba.com
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Alibaba.com

Admin

Отзывов о программе Alibaba.com 6.22.2 для Android пока нет, можете добавить...

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