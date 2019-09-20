Программа CandyLink VPN представляет собой простой VPN-сервис для телефона. Огромным преимуществом приложения являются его сервера - в бесплатной версии доступно 6 довольно быстрых серверов в таких странах как Болгария, Чехия, Латвия, Нидерланды, Польша и, конечно, США.

Также стоит отметить максимальную простоту работы программы: достаточно просто тапнуть большую карамельку и подождать пару секунд пока установится соединение. Все, можно пользоваться. Лишь при первом запуске может понадобится подтвердить свое намерение включить VPN. Кроме того стоит заметить что в программе напрочь отсутствует какая либо реклама. Есть только небольшая ссылка внизу окна с предложением купить Premium.

Среди недостатков можно отметить исключительно Английский интерфейс и ограничение по времени на сеанс работы - 3 часа - потом нужно повторно переподключиться, т.е. сделать 4 тапа по екрану девайса.