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CandyLink VPN для Android

CandyLink VPN 2.0.4 для Android

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Описание CandyLink VPN 2.0.4 для AndroidОписание   Скачать CandyLink VPN 2.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (16,69 Мб) Скриншоты CandyLink VPN 2.0.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика CandyLink VPN 2.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о CandyLink VPN 2.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Программа CandyLink VPN представляет собой простой VPN-сервис для телефона. Огромным преимуществом приложения являются его сервера - в бесплатной версии доступно 6 довольно быстрых серверов в таких странах как Болгария, Чехия, Латвия, Нидерланды, Польша и, конечно, США.

Также стоит отметить максимальную простоту работы программы: достаточно просто тапнуть большую карамельку и подождать пару секунд пока установится соединение. Все, можно пользоваться. Лишь при первом запуске может понадобится подтвердить свое намерение включить VPN. Кроме того стоит заметить что в программе напрочь отсутствует какая либо реклама. Есть только небольшая ссылка внизу окна с предложением купить Premium.

Среди недостатков можно отметить исключительно Английский интерфейс и ограничение по времени на сеанс работы - 3 часа - потом нужно повторно переподключиться, т.е. сделать 4 тапа по екрану девайса.

CandyLink VPN
CandyLink VPN
CandyLink VPN
CandyLink VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе CandyLink VPN

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