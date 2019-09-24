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MaPaMap 4.0.9 для Android
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MaPaMap - семейное приложение, которое позволяет следить, что ваш ребенок находится в безопасности, даже если вы далеко друг от друга.
Ключевые особенности:
- Отслеживайте местоположение вашего ребенка онлайн и прокладывайте маршрут к месту, где он находится.
- Добавьте всех ваших детей в свой закрытый аккаунт, чтобы отслеживать их на одной карте! Видеть карту смогут только родители и дети, которым вы отправили приглашение.
- Функция Черный ящик позволяет видеть, где был ребенок, даже если Интернет на его телефоне был отключен (доступно в Премиум версии).
- Просмотр истории передвижений ребенка на вашей приватной карте
- Автоматические уведомления о Местах подскажут, когда ребенок пришел в школу и вернулся домой.
- Настройка Опасных Зон для получения предупреждений, когда ваш ребенок оказывается в них.
- Возможность подключить умные часы Wonlex Smart Baby Watch (поддерживаются модели часов: Q50 - Q1000, Gw100 - Gw1000, Ew100, D100, A16, AIBEILE и другие).
- Возможность отслеживать местоположение вашего ребенка даже с недоступным GPS! На карте вашего аккаунта вы будете видеть координаты WiFi роутеров и сотовых вышек.
- Семейный чат позволит быстро связаться с ребенком прямо из приложения.
- Кнопка SOS - в экстренной ситуации ребенок сможет отправить родителям сигнал о помощи.
- Если ребенок отключил звук на телефоне - отправьте громкое уведомление, чтобы связаться с ним.
- Возможность найти утерянный или украденный телефон.
- Уведомления если батарея на устройстве ребенка садится.
- Семейный локатор очень экономичен и расходует только 1-7 % батареи в течение дня.
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