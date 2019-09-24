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MaPaMap для Android

MaPaMap 4.0.9 для Android

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Описание MaPaMap 4.0.9 для AndroidОписание   Скачать MaPaMap 4.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (11,35 Мб) Скриншоты MaPaMap 4.0.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика MaPaMap 4.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о MaPaMap 4.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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MaPaMap - семейное приложение, которое позволяет следить, что ваш ребенок находится в безопасности, даже если вы далеко друг от друга.

Ключевые особенности:

  • Отслеживайте местоположение вашего ребенка онлайн и прокладывайте маршрут к месту, где он находится.
  • Добавьте всех ваших детей в свой закрытый аккаунт, чтобы отслеживать их на одной карте! Видеть карту смогут только родители и дети, которым вы отправили приглашение.
  • Функция Черный ящик позволяет видеть, где был ребенок, даже если Интернет на его телефоне был отключен (доступно в Премиум версии).
  • Просмотр истории передвижений ребенка на вашей приватной карте
  • Автоматические уведомления о Местах подскажут, когда ребенок пришел в школу и вернулся домой.
  • Настройка Опасных Зон для получения предупреждений, когда ваш ребенок оказывается в них.
  • Возможность подключить умные часы Wonlex Smart Baby Watch (поддерживаются модели часов: Q50 - Q1000, Gw100 - Gw1000, Ew100, D100, A16, AIBEILE и другие).
  • Возможность отслеживать местоположение вашего ребенка даже с недоступным GPS! На карте вашего аккаунта вы будете видеть координаты WiFi роутеров и сотовых вышек.
  • Семейный чат позволит быстро связаться с ребенком прямо из приложения.
  • Кнопка SOS - в экстренной ситуации ребенок сможет отправить родителям сигнал о помощи.
  • Если ребенок отключил звук на телефоне - отправьте громкое уведомление, чтобы связаться с ним.
  • Возможность найти утерянный или украденный телефон.
  • Уведомления если батарея на устройстве ребенка садится.
  • Семейный локатор очень экономичен и расходует только 1-7 % батареи в течение дня.
MaPaMap
MaPaMap
MaPaMap
MaPaMap
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыGPS
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Отзывы о программе MaPaMap

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