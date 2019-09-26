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Метроном от Soundbrenner для Android

Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для Android

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Описание Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для AndroidОписание   Скачать Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для AndroidСКАЧАТЬ (26,43 Мб) Скриншоты Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Метроном от Soundbrenner 1.17.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Метроном от Soundbrenner — продвинутый электрометроном, который доступен как новичкам, так и профессионалам, и вне зависимости от используемого инструмента отлично подойдет для ежедневной практики, живых выступлений или записи в студии.

Ключевые особенности:

  • Точный метроном с понятным и приятным интерфейсом.
  • Возможность изменять тактовый размер, выбирать доли и настраивать акценты.
  • Обширная система кастомизации. Выбирайте звуки, включите вспышку или воспользуйтесь подсветкой экрана.
  • Управление сетлистами. Сохраняйте собственные ритмы и загружайте их в приложение.
  • Функция "Многопользовательская синхронизация" с помощью которой можно синхронизировать до 5 "Метрономов".
  • Темная и светлая темы оформления.
Метроном от Soundbrenner
Метроном от Soundbrenner
Метроном от Soundbrenner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Метроном от Soundbrenner

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