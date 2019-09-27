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DigiCal 2.0.4 для Android
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DigiCal - один из самых универсальных настраиваемых календарей, который может похвастаться синхронизацией с календарями Google, Outlook И Exchange, наличием различных режимов просмотра (День, Неделя, Расписание, Месяц и пр.), красочными и информативными виджетами и многими другими полезными инструментами и функциями.
Ключевые особенности:
- синхронизация с календарями Google, Outlook И Exchange;
- различные режимы просмотра "День", "Неделя", "Расписание", "Месяц", "Месяц с текстом", "Список" и "Год";
- 6 красивых и легко настраиваемых виджетов календарей;
- более 560 тыс. календарей официальных праздников, спортивных событий и программ ТВ по всему миру;
- отображение подробной погоды по всему миру: влажность, осадки, давление, облачность, ветер, восход и закат;
- синхронизация цветов с Календарем Google;
- ускоренный ввод адресов при помощи подсказок мест Google;
- уведомления календаря с повтором, картами и навигацией;
- локальный календарь для дополнительной конфиденциальности;
- комбинированный выбор даты и времени, обеспечивающий более быстрое планирование;
- управление ответами на приглашение и ответы организатору и гостям;
- планирование встреч в местном и других часовых поясах;
- подбор изображения события на 27 языках.
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