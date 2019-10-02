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Alarmy 4.12.0 для Android
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Alarmy - будильник который точно не даст вам проспать какое-нибудь важное мероприятие. Чтобы выключить звуковой сигнал придется решить математический пример, встать с кровати и сфотографировать заранее определенное место, зарегестрировать штрих-код или QR-код для отключения будильника или же просто встряхнуть телефон.
Присутствует возможность настраивать громкость сигнала, задавать его периодичность, выбирать мелодию. Имеются сменные темы оформления, возможность создания резервной копии и т.д.
Основные возможности:
- Режим фото (встаньте с кровати и сфотографируйте заранее определенное место, чтобы выключить будильник).
- Режим ""Shake"" (чтобы выключить будильник, встряхните телефон) и режим "математические примеры" (чтобы выключить будильник, нужно решить математическую задачу).
- Возможность настраивать громкость сигнала, задавать его периодичность, выбирать мелодию.
- Сменные темы оформления.
- Возможность создания резервной копии.
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