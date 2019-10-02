Alarmy для Android

Alarmy 4.12.0 для Android

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Описание Alarmy 4.12.0 для AndroidОписание   Скачать Alarmy 4.12.0 для AndroidСКАЧАТЬ (21,93 Мб) Скриншоты Alarmy 4.12.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Alarmy 4.12.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Alarmy 4.12.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Alarmy - будильник который точно не даст вам проспать какое-нибудь важное мероприятие. Чтобы выключить звуковой сигнал придется решить математический пример, встать с кровати и сфотографировать заранее определенное место, зарегестрировать штрих-код или QR-код для отключения будильника или же просто встряхнуть телефон.

Присутствует возможность настраивать громкость сигнала, задавать его периодичность, выбирать мелодию. Имеются сменные темы оформления, возможность создания резервной копии и т.д.

Основные возможности:

  • Режим фото (встаньте с кровати и сфотографируйте заранее определенное место, чтобы выключить будильник).
  • Режим ""Shake"" (чтобы выключить будильник, встряхните телефон) и режим "математические примеры" (чтобы выключить будильник, нужно решить математическую задачу).
  • Возможность настраивать громкость сигнала, задавать его периодичность, выбирать мелодию.
  • Сменные темы оформления.
  • Возможность создания резервной копии.

 

Alarmy
Alarmy
Alarmy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Alarmy

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