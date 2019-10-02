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Cube ACR 2.3.163 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Cube ACR - удобное приложение, которое позволяет вам легко записывать входящие и исходящие телефонные звонки и разговоры в VoIP-приложениях. Присутствует поддержка телефонных звонков, Skype 7, Skype Lite, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook, WeChat, IMO, KAKAO, LINE, Slack и Telegram.
Ключевые особенности:
- Автоматическая запись всех звонков.
- Автоматическая запись разговоров с определенными абонентами.
- Список исключений. Создайте список абонентов, разговоры с которыми не будут записываться автоматически.
- Запись вручную. Нажмите на кнопку записи во время звонка, чтобы полностью или частично записывать определенные разговоры.
- Воспроизведение в приложении. Приложение включает встроенный файловый менеджер для управления вашими записями, их воспроизведения, быстрого удаления или экспорта в другие приложения или на другие устройства.
- Умная смена динамиков.
- Избранные записи. Помечайте важные звонки и фильтруйте их для быстрого доступа.
- Перезванивайте и открывайте список контактов прямо из приложения.
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