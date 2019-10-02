Cube ACR для Android

Cube ACR 2.3.163 для Android

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Описание Cube ACR 2.3.163 для AndroidОписание   Скачать Cube ACR 2.3.163 для AndroidСКАЧАТЬ (11,54 Мб) Скриншоты Cube ACR 2.3.163 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Cube ACR 2.3.163 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cube ACR 2.3.163 для AndroidОтзывы (0)  
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Cube ACR - удобное приложение, которое позволяет вам легко записывать входящие и исходящие телефонные звонки и разговоры в VoIP-приложениях. Присутствует поддержка телефонных звонков, Skype 7, Skype Lite, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook, WeChat, IMO, KAKAO, LINE, Slack и Telegram.

Ключевые особенности:

  • Автоматическая запись всех звонков.
  • Автоматическая запись разговоров с определенными абонентами.
  • Список исключений. Создайте список абонентов, разговоры с которыми не будут записываться автоматически.
  • Запись вручную. Нажмите на кнопку записи во время звонка, чтобы полностью или частично записывать определенные разговоры.
  • Воспроизведение в приложении. Приложение включает встроенный файловый менеджер для управления вашими записями, их воспроизведения, быстрого удаления или экспорта в другие приложения или на другие устройства.
  • Умная смена динамиков.
  • Избранные записи. Помечайте важные звонки и фильтруйте их для быстрого доступа.
  • Перезванивайте и открывайте список контактов прямо из приложения.
Cube ACR
Cube ACR
Cube ACR
Cube ACR
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)7 / 12
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM
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Отзывы о программе Cube ACR

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