JustWatch для Android

JustWatch 0.24.58 для Android

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Описание JustWatch 0.24.58 для AndroidОписание   Скачать JustWatch 0.24.58 для AndroidСКАЧАТЬ (14,08 Мб) Скриншоты JustWatch 0.24.58 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика JustWatch 0.24.58 для AndroidСтатистика   Отзывы о JustWatch 0.24.58 для AndroidОтзывы (0)  
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JustWatch - самый простый способ узнать, у каких стриминговых провайдеров доступны Ваши любимые фильмы или сериалы. В настоящее время доступны предложения от Netflix, Ivi, Amediateka, Megogo и Okko.

Приложение также доступно в 23 других странах, включая США, Великобританию, Австралию, Мексику, Бразилию и Германию.

Ключевые особенности приложения:

  • Хроника: Смотрите, что недавно было добавлено в каталог провайдера.
  • Поисковая система стриминга: Поиск одновременно по всем крупным провайдерам.
  • Выгодные предложения: Найдите лучшие предложения для покупки или аренды фильмов.
  • Используйте список Избранное, чтобы привратить Ваш смартфон в пульт - откладывайте фильмы на Вашем устройстве без авторизации.
  • Лента провайдеров: Выбирайте Ваших любимых провайдеров и сортируйте фильм или сериалы по различным характеристикам как, например, жанр или год выпуска.
JustWatch
JustWatch
JustWatch
JustWatch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе JustWatch

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Отзывов о программе JustWatch 0.24.58 для Android пока нет, можете добавить...

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