Ashampoo ZIP Pro – настоящий комплекс для сжатия, распаковки, отправки и шифрования Ваших файлов. Присутствует поддержка 60 форматов, многоядерная обработка, защита данных от несанкционированного доступа с помощью 256-битного AES-шифрования по стандарту FIPS 140-2, резервное копирование в автоматическом режиме на локальные диски и общие диски в локальной сети, в облака и по FTP и пр.

В программу также включена функция виртуальных носителей, позволяющая монтировать образы дисков для мгновенного доступа к данным без их извлечения. Для эффективного управления файлами в программу встроен обозреватель с классическим двухпанельным видом и быстрым доступом ко всем основным функциям ZIP. Вы также можете расширить функционал популярных офисных приложений Outlook, Word и Excel с помощью дополнений, позволяющих выполнять сжатие и распаковку без переключения между приложениями.

Ключевые особенности приложения: