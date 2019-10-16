Ashampoo ZIP Pro для Windows

Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26Описание   Скачать Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26СКАЧАТЬ (72,73 Мб) Скриншоты Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26Скриншоты (5)   Статистика Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26Статистика   Отзывы о Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo ZIP Pro – настоящий комплекс для сжатия, распаковки, отправки и шифрования Ваших файлов. Присутствует поддержка 60 форматов, многоядерная обработка, защита данных от несанкционированного доступа с помощью 256-битного AES-шифрования по стандарту FIPS 140-2, резервное копирование в автоматическом режиме на локальные диски и общие диски в локальной сети, в облака и по FTP и пр.

В программу также включена функция виртуальных носителей, позволяющая монтировать образы дисков для мгновенного доступа к данным без их извлечения. Для эффективного управления файлами в программу встроен обозреватель с классическим двухпанельным видом и быстрым доступом ко всем основным функциям ZIP. Вы также можете расширить функционал популярных офисных приложений Outlook, Word и Excel с помощью дополнений, позволяющих выполнять сжатие и распаковку без переключения между приложениями.

Ключевые особенности приложения:

  • Специальный кодек JPEG, сжимающий до 23% лучше.
  • Специальные алгоритмы сжатия PDF, DOCX и PNG.
  • Сжатие MP3 до 300% быстрее.
  • Поддержка 7-Zip с оптимизацией для нескольких ядер.
  • Максимальная защита благодаря 256-битному AES-шифрованию по стандарту FIPS 140-2.
Ashampoo ZIP Pro
Ashampoo ZIP Pro
Ashampoo ZIP Pro
Ashampoo ZIP Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы - другое
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
 

WinRAR 5.71

WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при

Universal Extractor 1.6.1.61

Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически

HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002)

HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы.

7-Zip 19.00

7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и

WinZip 24.0 build 13618

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов

Hamster Free ZIP Archiver 4.0.0.59

Hamster Free ZIP Archiver - бесплатный и простой в эксплуатации архиватор с поддержкой всех популярных форматов сжатия, включая RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7-ZIP,

скачать Adguard

Отзывы о программе Ashampoo ZIP Pro

Admin

Отзывов о программе Ashampoo ZIP Pro 3 3.0.26 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 