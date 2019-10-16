Media Player Morpher для Windows

Media Player Morpher 6.2.1

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Описание Media Player Morpher 6.2.1Описание   Скачать Media Player Morpher 6.2.1СКАЧАТЬ (58,88 Мб) Скриншоты Media Player Morpher 6.2.1Скриншоты (9)   Статистика Media Player Morpher 6.2.1Статистика   Отзывы о Media Player Morpher 6.2.1Отзывы (0)  
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Media Player Morpher - удобный в использовании мультимедийный проигрыватель, который предлагает пользователю качественное и профессиональное воспроизведение практически любых медиа файлов, функцию виртуального объёмного звучания, а также возможность редактировать и конвертировать аудио и видео файлы.

Ключевые особенности:

  • функция виртуального объёмного звучания;
  • возможность выбора режима звука "Фильм", "Музыка", "Спорт" и "Пользователь", чтобы оптимизировать воспроизведение контента;
  • нормализация звука;
  • уникальные звуковые алгоритмы, благодаря которым создается невероятно точное объемное звучание;
  • встроенная библиотека плагинов эффектов, фильтров и инструментов;
  • 50 спецэффектов с более чем 600 готовыми художественными и техническими пресетами;
  • встроенный полноценный аудиоредактор;
  • набор инструментов Voice Morphing;
  • полный набор эквалайзеров;
  • аудио и видео конвертер;
  • CD Grabber;
  • возможность записи звука;
  • и многое другое...
Media Player Morpher
Media Player Morpher
Media Player Morpher
Media Player Morpher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Плееры
ТОП-сегодня раздела "Редакторы аудио"
 

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Отзывы о программе Media Player Morpher

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