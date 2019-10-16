Media Player Morpher

MorphVOX Pro 4.4.75
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,
AV Voice Changer Diamond 9.5.30
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении
mp3DirectCut 2.25
mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно вырезать/копировать отдельные фрагменты композиции, нормализовать
Audacity 2.3.2
Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей
Wave Editor 3.8.0.0
Wave Editor - простой в использовании аудиоредактор, с помощью которого можно в считанные секунды вырезать, скопировать, вставить или удалить фрагмент звуковой
Voxal Voice Changer 4.00
Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,