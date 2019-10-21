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5 PhotoDiva – инновационный редактор портретов с полным набором инструментов для качественной и эффектной ретуши – разглаживание морщин, маскировка прыщей, акне, родимых пятен, отбеливание зубов и т.д. В программу встроен особый алгоритм, который с высокой точностью распознаёт лица на снимке, что, в свою очередь, открывает возможность улучшать фото в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Ключевые особенности программы: Авторетушь портретов. Программа включает готовые стили обработки. Набор пресетов охватывает все ключевые задачи – выравнивайте тон кожи, устраняйте мелкие несовершенства, делайте зубы белее, а глаза – выразительнее. Каждое из этих изменений выполняется простым кликом мыши. Перейдя в режим ручных настроек, вы получите возможность вносить более точные локальные корректировки и преображать вид отдельных участков портрета – кожи, глаз, бровей, губ и зубов.

Профессиональные инструменты ретуши. Для устранения более крупных и заметных несовершенств программа предлагает такие инструменты, как «‎Восстанавливающая кисть» и «‎Штамп». Кисть идеально справляется с дефектами, вроде прыщей, чёрных точек, морщин на лбу и в носогубных складках. Все остальные объекты вы сможете удалить из кадра, используя штамп. Оба инструмента позволят добиться максимально натурального результата.

Коррекция черт лица. Можно изменять внешний вид лица по своему вкусу. Используйте функцию «‎Пластика», чтобы скорректировать овал лица, форму подбородка, размер глаз, носа губ и бровей. Все настройки выполняются простым перемещением бегунков. Изменения носят недеструктивный характер – при правильно подобранных пропорциях фото не искажается, а результат выглядит естественно.

Создание вирутального макияжа. Уникальная возможность редактора – нанесение макияжа непосредственно на снимок. Набор программы включает всё необходимое для полноценного образа – помаду, румяна, тени, бронзер и халайтер. Вам не придётся самостоятельно рисовать поверх фото – выберите косметический продукт, задайте оттенок для рисунка и его форму. PhotoDiva автоматически разместит нужные цветовые пятна на нужных участках портрета. Вам останется лишь скорректировать силу эффекта.

Замена и размытие фона. Программа заботится о том, чтобы на портрете был безупречен не только главный герой снимка, но и задний план. Слишком навязчивый фон вы сможете сделать менее чётким, настроив радиальный фильтр. Совсем неудачный задний план можно удалить полностью, выбрав новый фон. Редактор позволяет выполнить монтаж всего за пару минут.