ViNTERA TV для Android

ViNTERA TV 2.3.3 для Android

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Описание ViNTERA TV 2.3.3 для AndroidОписание   Скачать ViNTERA TV 2.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (14,11 Мб) Скриншоты ViNTERA TV 2.3.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ViNTERA TV 2.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о ViNTERA TV 2.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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ViNTERA TV - удобное приложение для просмотра сотен телевизионных каналов из Интернета и локальных сетей IPTV. Доступны различные форматы телеканалов (SD, HD и 3D), различные тематические ТВ пакеты, Избранное, фильтры по странам, жанрам и языку, поддержка UDProxy для смартфонов и планшетов, которые не поддерживают мультикаст вещание и многое другое.

Основные возможности:

  • Самые популярные ТВ-каналы доступны в новом разделе приложения "ТВ +".
  • Различные тематические пакеты - Cinema TV, Sport TV, Active ТV, Child TV, ZooPlanet TV и пр.
  • Возможность помещать полюбившиеся ТВ каналы в Избранное.
  • Возможность устанавливать любое удобное соотношение сторон экрана с помощью кнопок AUTO и ZOOM.
  • Фильтры по странам, жанрам и языку.
  • Поддержка UDProxy для смартфонов и планшетов, которые не поддерживают мультикаст вещание.
ViNTERA TV
ViNTERA TV
ViNTERA TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе ViNTERA TV

Admin

Отзывов о программе ViNTERA TV 2.3.3 для Android пока нет, можете добавить...

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