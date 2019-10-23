Auslogics Windows Slimmer для Windows

Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1

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Описание Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1Описание   Скачать Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1СКАЧАТЬ (15,11 Мб) Скриншоты Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1Скриншоты (4)   Статистика Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1Статистика   Отзывы о Auslogics Windows Slimmer 2.2.0.1Отзывы (0)  
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Auslogics Windows Slimmer - удобный в использовании инструмент, который помогает легко и быстро избавиться от ненужных компонентов в системе Windows, удалить неиспользуемые приложения и настроить операционную систему таким образом, чтобы она занимала меньше дискового пространства, не потребляла слишком много системных ресурсов, тем самым защищая вашу конфиденциальность и предотвращая ненужную передачу данных.

Даже после обычной очистки файлового мусора на ПК могут оставаться сотни ненужных системных файлов, приложений и других элементов, замедляющих работу компьютера. Старые точки восстановления Windows, файлы обновлений системы, устаревшие библиотеки Windows или отключенные компоненты системы, могут занимать большой объем дискового пространства и снижать производительность. Проверьте ваш ПК при помощи Auslogics Windows Slimmer и произведите так глубокую очистку вашей системе.

Auslogics Windows Slimmer
Auslogics Windows Slimmer
Auslogics Windows Slimmer
Auslogics Windows Slimmer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Auslogics Windows Slimmer

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