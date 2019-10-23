Auslogics Windows Slimmer - удобный в использовании инструмент, который помогает легко и быстро избавиться от ненужных компонентов в системе Windows, удалить неиспользуемые приложения и настроить операционную систему таким образом, чтобы она занимала меньше дискового пространства, не потребляла слишком много системных ресурсов, тем самым защищая вашу конфиденциальность и предотвращая ненужную передачу данных.

Даже после обычной очистки файлового мусора на ПК могут оставаться сотни ненужных системных файлов, приложений и других элементов, замедляющих работу компьютера. Старые точки восстановления Windows, файлы обновлений системы, устаревшие библиотеки Windows или отключенные компоненты системы, могут занимать большой объем дискового пространства и снижать производительность. Проверьте ваш ПК при помощи Auslogics Windows Slimmer и произведите так глубокую очистку вашей системе.