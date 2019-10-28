Via браузер для Android

Via браузер 3.9.3 для Android

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Описание Via браузер 3.9.3 для AndroidОписание   Скачать Via браузер 3.9.3 для AndroidСКАЧАТЬ (784 Кб) Скриншоты Via браузер 3.9.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Via браузер 3.9.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Via браузер 3.9.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Via браузер - легкий и быстрый браузер для Андроид, который предлагает пользователю мощный блокиратор рекламы, высокую скорость работы, широкие возможности для персонализации и функцию экономии трафика, которая достигается благодаря умной загрузке изображений и блокировке рекламы.

Ключевые возможности:

  • Компактный размер и удобный просмотр.
  • Оптимизированный просмотр страниц.
  • Экономия трафика.
  • Возможность сохранять понравившиеся страницы, чтобы просмотреть их позже.
  • Умная загрузка страниц.
  • Предотвращение загрузки рекламы и другого мусора.
  • Удобная настройка домашней страницы.
  • Верхняя или нижняя адресная строка на выбор.
  • Блокировка всплывающих окон.
  • Режим инкогнито.
  • Очистка данных.
  • Защита от отслеживания.
  • Закладки.
  • Синхронизация закладок и настроек из вашего аккаунта.
  • Менеджер загрузок.
  • Сканирование QR-кодов.
  • Ночной режим.
  • Перевод страниц.
  • Поиск по странице.
  • Регулировка размера шрифта.
  • Переключение между поисковиками.
  • и многое другое...
Via браузер
Via браузер
Via браузер
Via браузер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Via браузер

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