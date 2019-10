Do It Now 2.18.0 для Android

5 Do It Now - нетипичный список задач, который позволит добавить элементы игры к вашим ежедневным задачам, составить расписание, добавить напоминания и внести порядок в вашу жизнь с помощью навыков, характеристик и повышений уровней. Геймифицируйте задачи и выполняйте их вовремя. С помощью программы вы получите собственную виртуальную копию с возможностью отслеживать свои навыки, характеристики и статистику. Каждая добавленная задача может быть привязана к навыкам и характеристикам. Когда она будет выполнена в реальной жизни - навыки и характеристики вашего героя улучшаться, а его опыт вырастет. Следите за вашим прогрессом в разных областях с помощью настраиваемых характеристик. Геймифицируйте ваш рутинный список дел и прокачивайте себя, свою жизнь и своего виртуального RPG героя. Его навыки и способности будут расти вместе с вашими. Сделайте его сильнее повысив свою продуктивность. Основные возможности программы: Удобный календарь, позволяющий просматривать ваши планы на месяцы, недели.

Уведомления о критично важных задачах.

Объединяйте ваши задачи в группы(папки) как в trello, task rabbit, habitica, ticktick, todoist, wunderlist, any do чтобы разделить различные типы задач.

Синхронизация задач в облако или в Dropbox.

Возможность сохранить весь ваш прогресс в локальный файл на вашем устройстве.

Гибкая настройка задач.

Возможность следить за вашим прогрессом с помощью удобных графиков и диаграмм.

Вырабатывайте полезные привычки. Любую задачу можно превратить привычку просто включив вырабатывание в настройках задачи.

Получайте золото за выполнение задач, создавайте для себя награды и покупайте их за золото.

Достижения.

Цветовые темы.

Виджеты для рабочего стола.