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Do It Now 2.18.0 для Android
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Do It Now - нетипичный список задач, который позволит добавить элементы игры к вашим ежедневным задачам, составить расписание, добавить напоминания и внести порядок в вашу жизнь с помощью навыков, характеристик и повышений уровней.
Геймифицируйте задачи и выполняйте их вовремя. С помощью программы вы получите собственную виртуальную копию с возможностью отслеживать свои навыки, характеристики и статистику. Каждая добавленная задача может быть привязана к навыкам и характеристикам. Когда она будет выполнена в реальной жизни - навыки и характеристики вашего героя улучшаться, а его опыт вырастет.
Следите за вашим прогрессом в разных областях с помощью настраиваемых характеристик. Геймифицируйте ваш рутинный список дел и прокачивайте себя, свою жизнь и своего виртуального RPG героя. Его навыки и способности будут расти вместе с вашими. Сделайте его сильнее повысив свою продуктивность.
Основные возможности программы:
- Удобный календарь, позволяющий просматривать ваши планы на месяцы, недели.
- Уведомления о критично важных задачах.
- Объединяйте ваши задачи в группы(папки) как в trello, task rabbit, habitica, ticktick, todoist, wunderlist, any do чтобы разделить различные типы задач.
- Синхронизация задач в облако или в Dropbox.
- Возможность сохранить весь ваш прогресс в локальный файл на вашем устройстве.
- Гибкая настройка задач.
- Возможность следить за вашим прогрессом с помощью удобных графиков и диаграмм.
- Вырабатывайте полезные привычки. Любую задачу можно превратить привычку просто включив вырабатывание в настройках задачи.
- Получайте золото за выполнение задач, создавайте для себя награды и покупайте их за золото.
- Достижения.
- Цветовые темы.
- Виджеты для рабочего стола.
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