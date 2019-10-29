Do It Now - нетипичный список задач, который позволит добавить элементы игры к вашим ежедневным задачам, составить расписание, добавить напоминания и внести порядок в вашу жизнь с помощью навыков, характеристик и повышений уровней.

Геймифицируйте задачи и выполняйте их вовремя. С помощью программы вы получите собственную виртуальную копию с возможностью отслеживать свои навыки, характеристики и статистику. Каждая добавленная задача может быть привязана к навыкам и характеристикам. Когда она будет выполнена в реальной жизни - навыки и характеристики вашего героя улучшаться, а его опыт вырастет.

Следите за вашим прогрессом в разных областях с помощью настраиваемых характеристик. Геймифицируйте ваш рутинный список дел и прокачивайте себя, свою жизнь и своего виртуального RPG героя. Его навыки и способности будут расти вместе с вашими. Сделайте его сильнее повысив свою продуктивность.

Основные возможности программы: