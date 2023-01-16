Scheduleify для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.155.282.4-beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,97 Мб
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Scheduleify - приложение для планирования рабочего и личного времени, которое содержит элементы искусственного интеллекта для создания, планирования вашего дня и отправки напоминаний. Универсальное решение для отслеживания ежедневных задач, планирования встреч и событий, а также напоминания о самых важных датах.

Приложение поставляется с заранее составленным расписанием на несколько дней, которое вы можете использовать в качестве примера, чтобы ознакомиться с его опциями и возможностями. Вы всегда можете удалить, изменить или добавить новые события. Нажмите на одно событие в списке, чтобы просмотреть его детали, добавить заметки, удалить, перенести на другую дату или отметить как выполненное.

Для лучшей организации задач, событий и напоминаний предусмотрены правила. Откройте окно правил, выберите категорию и измените дату или режим повторения, настройте время, установите будильник или скоординируйте с другими существующими правилами и задачами.

Scheduleify предоставляет довольно большой список классификаций событий, задач и напоминаний на выбор. Помимо уже имеющихся категорий, вы можете создать свои собственные, используя шаблоны или начав с нуля.

Перейдите в окно настроек, чтобы применить новую тему, настроить уровень уведомлений, установить цели, изменить продолжительность и громкость сигнала, создать резервную копию или восстановить данные, а также экспортировать и импортировать события из Календаря Google.

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