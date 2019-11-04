YouDubber для Windows

YouDubber 2.0.0.6.2672

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Описание YouDubber 2.0.0.6.2672Описание   Скачать YouDubber 2.0.0.6.2672СКАЧАТЬ (77,48 Мб) Скриншоты YouDubber 2.0.0.6.2672Скриншоты (4)   Статистика YouDubber 2.0.0.6.2672Статистика   Отзывы о YouDubber 2.0.0.6.2672Отзывы (0)  
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YouDubber - приложение, которое позволяет скачивать видео из YouTube и других более 20 сайтов, включая сайты для взрослых. Просматривайте веб-сайты или вставляйте ссылку на видео во встроенный навигатор. Присутствует пакетная загрузка плейлиста и конвертация в MP3 с ID3-тегами заголовка и исполнителя, 4 одновременные закачки и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Пакетная загрузка плейлиста.
  • Конвертация в MP3 с ID3-тегами заголовка и исполнителя.
  • 4 одновременные закачки.
  • Встроенный навигатор Chromium.
  • Загрузка видео с YouTube и 20 других популярных сайтов.
  • Скачивание видео с веб-сайтов для взрослых.
  • Вставка ссылки на видео прямо во встроенный навигатор.
  • Скачивание в лучшем из доступного качестве.
  • Перекодирование в формат MP4, совместимый с iPhone и iPad.
  • Загрузка субтитров.
  • Конвертирование видео и аудио.
  • Ежедневное автоматическое обновление движка загрузчика.
YouDubber
YouDubber
YouDubber
YouDubber
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Французский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Потоковое видео
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Отзывы о программе YouDubber

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