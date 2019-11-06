Alt SwitchER - программа переключения раскладки набранного текста, изменения регистра введенных символов, сохранение истории буфера обмена, которая является неплохой альтернативой популярному приложению Punto switcher.

Программа также умеет шифровать файлы и папки, выводить цвет, находящийся под курсором мыши, работает в любых "окнах" Windows и редакторах, включая "студии" (IDE) и офисные программы.

Приложение не требует установки, автоматически не обновляется, не ведёт логов, не взаимодействует с сетью, без явного указания набранный текст не меняет.

Основные возможности: