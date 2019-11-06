Alt SwitchER для Windows

Alt SwitchER 11.6

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Описание Alt SwitchER 11.6Описание   Скачать Alt SwitchER 11.6СКАЧАТЬ (4,86 Мб) Скриншоты Alt SwitchER 11.6Скриншоты (3)   Статистика Alt SwitchER 11.6Статистика   Отзывы о Alt SwitchER 11.6Отзывы (0)  
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Alt SwitchER - программа переключения раскладки набранного текста, изменения регистра введенных символов, сохранение истории буфера обмена, которая является неплохой альтернативой популярному приложению Punto switcher.

Программа также умеет шифровать файлы и папки, выводить цвет, находящийся под курсором мыши, работает в любых "окнах" Windows и редакторах, включая "студии" (IDE) и офисные программы.

Приложение не требует установки, автоматически не обновляется, не ведёт логов, не взаимодействует с сетью, без явного указания набранный текст не меняет.

Основные возможности:

  • Изменение "раскладки" последнего введенного слова.
  • Изменение "раскладки" для выделенного текста, числа в строку по родам и падежам.
  • Изменение "раскладки" для выделенного текста без автоматического изменения раскладки клавиатуры. 
  • Изменение регистра букв последнего введенного слова.
  • Изменение регистра букв выделенного текста.
  • Изменение регистра только первой буквы последнего введенного слова.
  • Сохранение истории копирования в буфер обмена: для вставки можно выбрать любой текст из последних (до 30-ти) копирований в буфер, сохранение истории буфера обмена между перезагрузками компьютера. Возможность очистки истории буфера обмена. Вывод истории.
  • Автозамена сокращений (например, sf -> select * from); в том числе, многострочным текстом.
  • Шифрование файлов и папок (используется библиотека criptopp).
  • Транслитерация выделенного текста (с возможностью выбора систем транслитерации, если слово или фразу можно представить в нескольких системах), запуск интернет-браузера по умолчанию с выделенным словом в качестве URL.
  • Вывод чисел в разных системах счисления, в том числе в RGB.. 
  • Получение цвета (с выводом диалога выбора цвета) под курсором мыши.
  • Возможность назначения дополнительных "горячих" клавиш для запуска приложений или вставки текста.
  • Редактирование дат в разных форматах, вывод календаря.
  • Настройка контекстных меню Alt SwitchER: установка цвета фона и текста выбранного пункта, "фильтрация" выводимой информации.
Alt SwitchER
Alt SwitchER
Alt SwitchER
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Перекодировщики
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