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Alt SwitchER 11.6
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Alt SwitchER - программа переключения раскладки набранного текста, изменения регистра введенных символов, сохранение истории буфера обмена, которая является неплохой альтернативой популярному приложению Punto switcher.
Программа также умеет шифровать файлы и папки, выводить цвет, находящийся под курсором мыши, работает в любых "окнах" Windows и редакторах, включая "студии" (IDE) и офисные программы.
Приложение не требует установки, автоматически не обновляется, не ведёт логов, не взаимодействует с сетью, без явного указания набранный текст не меняет.
Основные возможности:
- Изменение "раскладки" последнего введенного слова.
- Изменение "раскладки" для выделенного текста, числа в строку по родам и падежам.
- Изменение "раскладки" для выделенного текста без автоматического изменения раскладки клавиатуры.
- Изменение регистра букв последнего введенного слова.
- Изменение регистра букв выделенного текста.
- Изменение регистра только первой буквы последнего введенного слова.
- Сохранение истории копирования в буфер обмена: для вставки можно выбрать любой текст из последних (до 30-ти) копирований в буфер, сохранение истории буфера обмена между перезагрузками компьютера. Возможность очистки истории буфера обмена. Вывод истории.
- Автозамена сокращений (например, sf -> select * from); в том числе, многострочным текстом.
- Шифрование файлов и папок (используется библиотека criptopp).
- Транслитерация выделенного текста (с возможностью выбора систем транслитерации, если слово или фразу можно представить в нескольких системах), запуск интернет-браузера по умолчанию с выделенным словом в качестве URL.
- Вывод чисел в разных системах счисления, в том числе в RGB..
- Получение цвета (с выводом диалога выбора цвета) под курсором мыши.
- Возможность назначения дополнительных "горячих" клавиш для запуска приложений или вставки текста.
- Редактирование дат в разных форматах, вывод календаря.
- Настройка контекстных меню Alt SwitchER: установка цвета фона и текста выбранного пункта, "фильтрация" выводимой информации.
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