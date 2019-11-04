Wix для Android

Wix 2.15795.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wix 2.15795.0 для AndroidОписание   Скачать Wix 2.15795.0 для AndroidСКАЧАТЬ (38,82 Мб) Скриншоты Wix 2.15795.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Wix 2.15795.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wix 2.15795.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wix - мобильное приложение, которое обеспечивает вас всем необходимым для социальных и бизнес-задач, а также позволяет вам общаться, создавать блоги, организовывать мероприятия, принимать заказы и делать многое другое. Интерфейс приложения полностью настраивается и располагает множеством функций.

Ключевые особенности:

  • Общайтесь с аудиторией, начиная дискуссии на любую тему.
  • Управляйте постами и делитесь свежим контентом с подписчиками.
  • Приглашайте гостей, отправляйте обновления, принимайте регистрации и продавайте билеты.
  • С легкостью управляйте бронированиями и общайтесь с посетителями на ходу.
  • Постройте свое пространство в приложении и пригласите людей из списка контактов присоединиться, чтобы они могли делиться постами, общаться, регистрироваться на событиях, бронировать ваши услуги и делать многое другое.
  • Начинайте чаты с участниками, отвечайте на сообщения клиентов и создавайте групповые чаты.
  • Управляйте всеми вашими Wix-сайтами с мобильного.
  • Загружайте фотографии с телефона или фотографируйте прямо в приложении. Добавляйте изображения на сайт, в чат, форум, магазин или блог.
  • С легкостью управляйте расписанием, добавляйте новые встречи и получайте мгновенные уведомления и напоминания.
  • Управляйте интернет-магазином. Следите за заказами, добавляйте новые товары и получайте уведомления, когда кто-то совершает покупку или у вас заканчивается товар.
Wix
Wix
Wix
Wix
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

OLX.ua 4.45.1 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

Vodafone Pay 1.2.0 для Android

После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью

Divan.TV 17.10.12.09.42 для Android

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200 каналов на любой вкус. Присутствует возможность смотреть пропущенные

Sweet.tv 1.4.8 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

FS VideoBox 2.3.7 для Android

FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют

Яндекс: Алиса 7.51 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

скачать Adguard

Отзывы о программе Wix

Admin

Отзывов о программе Wix 2.15795.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 