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Camli 3.1.5 для Android
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Camli - бесплатный видеоредактор, который предлагает профессиональные инструменты для редактирования видео, встроенную аудио библиотеку, функцию фонового редактирования, благодаря чему пользователи могут легко создавать уникальные клипы или слайд-шоу. Результатом можно поделиться на Facebook, YouTube, Vine, Whatsapp, Lip Sync Video, Dubsmash.
Особенности приложения:
- Создание уникальных клипов или слайд-шоу с субтитрами и оригинальными аудиодорожками.
- Наличие популярных инструментов редактирования, включая Вырезать, Объединить, Разделить, Дублировать, Повернуть или Сжать видео.
- Возможность добавления текста.
- Экспорт видео и слайд-шоу без ограничения продолжительности.
- Выбор разрешений: 240p, 320p, 480p.
- Поддержка большинства видео форматов, включая MP4, MOV, AVI, FLV, 3GP и т.д.
- Возможность поделиться видео или слайд-шоу на Facebook, YouTube, Vine, Whatsapp, Lip Sync Video, Dubsmash.
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