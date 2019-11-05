Camli для Android

Camli 3.1.5 для Android

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Описание Camli 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать Camli 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (39,29 Мб) Скриншоты Camli 3.1.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Camli 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Camli 3.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Camli - бесплатный видеоредактор, который предлагает профессиональные инструменты для редактирования видео, встроенную аудио библиотеку, функцию фонового редактирования, благодаря чему пользователи могут легко создавать уникальные клипы или слайд-шоу. Результатом можно поделиться на Facebook, YouTube, Vine, Whatsapp, Lip Sync Video, Dubsmash.

Особенности приложения:

  • Создание уникальных клипов или слайд-шоу с субтитрами и оригинальными аудиодорожками.
  • Наличие популярных инструментов редактирования, включая Вырезать, Объединить, Разделить, Дублировать, Повернуть или Сжать видео.
  • Возможность добавления текста.
  • Экспорт видео и слайд-шоу без ограничения продолжительности.
  • Выбор разрешений: 240p, 320p, 480p.
  • Поддержка большинства видео форматов, включая MP4, MOV, AVI, FLV, 3GP и т.д.
  • Возможность поделиться видео или слайд-шоу на Facebook, YouTube, Vine, Whatsapp, Lip Sync Video, Dubsmash.
Camli
Camli
Camli
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Camli

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